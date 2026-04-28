Elon Musk acusa OpenAI de traição e pede US$ 130 bilhões em ação judicial

Elon Musk processou a OpenAI, seu CEO Sam Altman e o presidente Greg Brockman, acusando-os de traição e engano em relação à missão original da empresa. O bilionário pede US$ 130 bilhões em indenização e a reversão da OpenAI para uma estrutura sem fins lucrativos. O julgamento, que começou nesta semana, pode impactar o futuro da inteligência artificial e a rivalidade entre Musk e Altman.

Elon Musk declarou na terça-feira (28) que sua ação judicial contra a OpenAI e seus dirigentes vai muito além de uma única empresa e diz respeito ao futuro de uma tecnologia que também poderia matar a todos nós.

Musk acusou a OpenAI, seu CEO Sam Altman e o presidente Greg Brockman de tê-lo enganado e de terem traído a missão original sem fins lucrativos da OpenAI. Seu processo no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia pede US$ 130 bilhões em indenização da OpenAI e quer que a empresa retorne a uma estrutura sem fins lucrativos e remova Altman e Brockman de seu conselho.

Tenho extrema preocupação com a IA, disse Musk, que tem sua própria empresa de IA, no depoimento em um tribunal de Oakland, Califórnia. A IA pode trazer prosperidade a todos, mas também pode levar a consequências terríveis para a humanidade, afirmou ele. Não queremos um desfecho ao estilo O Exterminador do Futuro, afirmou ele.

O julgamento ameaça prejudicar uma das maiores empresas de IA do mundo e uma das principais rivais de Musk no setor de inteligência artificial, justamente quando ela planeja abrir o capital ainda este ano. A OpenAI tem refutado consistentemente as alegações de Musk e afirma que a ação movida por ele se baseia em inveja e arrependimento. Estamos aqui porque o Sr. Musk acabou se enganando completamente sobre a OpenAI.

Estamos aqui agora porque o Sr. Musk agora concorre com a OpenAI, disse o advogado principal da OpenAI, Bill Savitt, em sua declaração inicial na terça-feira. Por ser um concorrente, o Sr. Musk fará tudo o que puder para atacar a OpenAI.

O veredicto do júri servirá de orientação para a juíza Yvonne Gonzalez Rogers ao decidir se Musk terá seu desejo atendido: a reversão da OpenAI para uma estrutura sem fins lucrativos, a remoção de Altman e Brockman do conselho da OpenAI e cerca de US$ 130 bilhões em indenização a serem revertidos para a fundação sem fins lucrativos da OpenAI. Além das medidas que Musk está exigindo, o processo ameaça prejudicar uma das maiores empresas de IA do mundo e uma das maiores rivais de Musk no setor de inteligência artificial, que planeja abrir o capital ainda este ano.

A OpenAI tem refutado consistentemente as alegações de Musk e afirma que a ação movida por ele se baseia em inveja e arrependimento. A batalha entre dois dos maiores pioneiros da IA, Musk e Altman, pode moldar o futuro dessa tecnologia emergente, mas que já é extremamente influente. Espera-se que a IPO da OpenAI seja um grande sucesso, e o dinheiro arrecadado poderia ajudá-la a dominar um setor no qual já tinha uma vantagem inicial.

Por outro lado, se Musk vencer, sua própria empresa, a xAI, poderia prejudicar um grande rival e, potencialmente, dar um salto à frente. O julgamento já era controverso mesmo antes de qualquer depoimento.

Musk passou parte da segunda-feira postando em sua plataforma de mídia social X sobre o processo que moveu contra a OpenAI, seu CEO Sam Altman e o presidente Greg Brockman, bem como sobre as alegações de Musk no processo de que a criadora do ChatGPT o enganou e traiu sua missão original. O vigarista Altman e Greg Stockman roubaram uma instituição de caridade. Ponto final, dizia uma das mensagens de Musk.

Rogers repreendeu Musk na manhã de terça-feira por suas recentes postagens nas redes sociais sobre o julgamento e ameaçou impor uma ordem de silêncio antes que o júri chegasse ao tribunal. As postagens de Musk só vão piorar as coisas, disse ela. Musk concordou em limitar suas postagens nas redes sociais sobre o processo; Altman e Brockman concordaram da mesma forma.

Além disso, Musk pode enfrentar outros obstáculos nessa jornada. Na segunda-feira, os advogados de Musk recusaram vários jurados em potencial que criticaram duramente seu cliente bilionário, incluindo um que se referiu a Musk como ganancioso e um pedaço de lixo em seu formulário de pré-questionário, e outro que afirmou que o emprego de seu parceiro foi prejudicado pela iniciativa de corte de custos do DOGE, liderada por Musk no governo Trump. A realidade é que as pessoas não gostam dele.

Muitas pessoas não gostam dele. Isso não significa que os americanos não possam ter integridade no processo judicial, disse o juiz Rogers aos advogados de Musk. Os jurados expressaram poucas opiniões sobre Altman, que estava no tribunal para a seleção do júri. No final, os jurados selecionados foram, em grande parte, aqueles que afirmaram ter uma opinião neutra sobre Musk ou sobre a IA.

E-mails, mensagens de texto, registros de chamadas e mais. Musk cofundou e ajudou a financiar a OpenAI como uma organização sem fins lucrativos em 2015, doando o que ele afirma ter sido pelo menos US$ 44 milhões nos primeiros anos. Mas ele se separou da empresa em 2018 após uma acirrada disputa pelo poder. Musk fundou posteriormente sua própria empresa de IA, a xAI





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