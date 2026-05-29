Elisa Lucinda reencontra seu namorado após 40 anos e fala sobre o amor

Atriz brasileira fala sobre seu relacionamento e outros assuntos de interesse na sociedade

Elisa Lucinda , uma atriz brasileira conhecida por seu papel em 'Coração acelerado', recentemente subiu ao palco ao lado do seu namorado, um músico chamado Glaucus Linx.

O encontro foi um reencontro de 40 anos e Elisa Lucinda expressou que o amor os reuniu novamente. A atriz também tem uma história de amor na ficção, onde interpreta o papel de Alaor, um fazendeiro, ao lado do ator Marcos Caruso.

Além disso, a capital fluminense está discutindo a potência criativa da cidade, que anunciou uma política contínua de editais para estimular a criatividade e a inovação. Outro assunto que está em pauta é a volta da atriz Amaury Lorenzo à novela das sete, onde ela diz ter conquistado sua estabilidade financeira ao comprar a casa dos seus pais.

A família do ator Paulo Gustavo também está falando sobre o sonho do ator em realizar um musical em homenagem a ele mesmo. O espetáculo está em cartaz na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Além disso, um estudo recente mostra que a idade em que você perde a virgindade pode influenciar a qualidade do seu envelhecimento. A pesquisa foi realizada por pesquisadores da Universidade de Shandong, na China, que analisaram cerca de 145 fatores que poderiam ajudar na explicação. Outro assunto importante é a mudança no pagamento de passagens de ônibus no Rio de Janeiro, que passará a ser pago apenas com cartão ou pelo app Jaé a partir de sábado.

O pagamento por PIX começou a ser testado nesta semana e também será aceito cartões de crédito e débito a partir do fim de junho. A mudança visa aumentar a segurança e a eficiência no pagamento das passagens de ônibus





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