Eliana se emociona ao anunciar pausa do 'Em Família' durante a Copa do Mundo

A apresentadora Eliana se emocionou ao vivo no programa Em Família ao informar que a atração fará uma pausa devido à transmissão da Copa do Mundo. Ela agradeceu à equipe, à família e aos telespectadores, e anunciou o retorno para 12 de julho.

A apresentadora Eliana viveu um momento de grande emoção durante a edição do programa Em Família exibido pela TV Globo no último domingo, dia 7.

Ao vivo, ela anunciou aos telespectadores que a atração passará por uma pausa temporária em sua programação, em virtude da transmissão da Copa do Mundo de 2026. O programa, que estreou em março deste ano, conquistou rapidamente o público dominical com seu formato descontraído, que mistura entretenimento, música e entrevistas. Em seu pronunciamento, Eliana destacou o privilégio de estar presente na casa dos brasileiros todos os domingos e expressou profunda gratidão a todos que fazem parte dessa jornada.

Com a voz embargada e os olhos marejados, a comunicadora agradeceu primeiramente à equipe que trabalha nos bastidores do Em Família. São profissionais dedicados que, segundo ela, transformam o programa em um verdadeiro sucesso. Em seguida, direcionou seu agradecimento à família, em especial aos filhos Manu e Arthur, prometendo que estará com eles em breve após o fim da transmissão ao vivo.

A apresentadora também não deixou de mencionar o carinho do público, que a acompanha há décadas em sua carreira na televisão. Eliana afirmou que leva muito a sério a responsabilidade de entrar nos lares brasileiros aos domingos e que esse contato é um dos maiores privilégios de sua vida profissional.

A pausa do Em Família ocorrerá durante o período da Copa do Mundo, que terá início no dia 11 de junho e será disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do torneio, dedicará grande parte de sua programação esportiva aos jogos, o que motiva a interrupção temporária de diversas atrações. Eliana informou que o programa retornará à grade normal no dia 12 de julho, logo após o encerramento da competição.

A notícia gerou comoção nas redes sociais, com fãs elogiando a sinceridade da apresentadora e declarando que sentirão saudades do programa durante o recesso. Para muitos, o Em Família já se tornou um programa obrigatório nos domingos, e a expectativa pela volta é grande. Enquanto isso, a apresentadora aproveitará o tempo para descansar e planejar novidades para a próxima temporada, que promete ainda mais emoção e surpresas para o público





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