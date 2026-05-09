Elevando o Café da Manhã para Dia das Mães com o Ovos Brasil

Com ingredientes simples e sem exigir habilidades avançadas na cozinha, é possível montar um café da manhã completo e equilibrado utilizando o ovo. Seja em preparos doces ou salgados, o alimento mantém seu valor nutricional e se adapta a diferentes propostas. Além disso, nutrientes presentes no ovo, como triptofano, vitamina B6 e ácido fólico, participam de processos ligados à produção de serotonina, o que também pode influenciar positivamente o humor e o bem-estar.

Para celebrar o Dia das Mães, o café da manhã preparado em casa é uma excelente alternativa em meio a restaurantes cheios e agendas disputadas.

Mais do que uma refeição prática, o momento se transforma em um gesto de cuidado, capaz de unir simplicidade, presença e atenção aos detalhes. Nesse contexto, alguns alimentos se destacam por reunir versatilidade e um forte valor afetivo na cozinha - e o ovo é um dos principais exemplos.

Por ser uma fonte de preparo rápido e fácil adaptação a diferentes receitas, ele acaba se tornando uma base bastante comum no café da manhã, refeição em que praticidade e nutrição costumam andar juntas. Para a nutricionista Lúcia Endriukaite, do Instituto Ovos Brasil (IOB), incluir alimentos nutritivos logo no início do dia pode fazer diferença na disposição e no bem-estar, especialmente para as mulheres.

O ovo é um alimento completo, fonte de proteínas de alta qualidade e nutrientes importantes como colina, ferro e vitaminas do complexo B, que contribuem para o funcionamento do organismo, proporcionam energia e equilíbrio ao longo do dia





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