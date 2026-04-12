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Eleitores Indecisos Preferem Terceira Via à Direita em Meio ao Escândalo Master, Aponta Pesquisa do GLOBO

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Eleitores Indecisos Preferem Terceira Via à Direita em Meio ao Escândalo Master, Aponta Pesquisa do GLOBO
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📆4/12/2026 7:24 AM
📰JornalOGlobo
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Em oito estados, eleitores ouvidos pelo GLOBO mostram preferência por uma terceira via à direita como alternativa à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL). O escândalo Master e as medidas do governo Lula geram divergências, mas a desconfiança em relação aos políticos envolvidos é alta.

Um grupo de eleitores em oito estados, entrevistados pelo GLOBO, demonstra concordância em relação à necessidade de uma terceira via à direita como alternativa à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL).

Indecisos e divididos quanto ao campo político mais afetado pelo escândalo Master, eles concordam que essa terceira via seria uma opção mais atrativa. O caso, que envolve figuras de ambos os espectros políticos, gera desconfiança e impacta diretamente o cenário eleitoral. O Irineu, iniciativa do GLOBO, utiliza inteligência artificial para auxiliar os leitores, com toda a produção de conteúdo supervisionada por jornalistas.<\/p>

Em meio à incerteza sobre o voto presidencial, os eleitores indecisos indicam que o caso Master terá impacto nas urnas, embora discordem sobre qual campo político foi mais prejudicado pelo escândalo. Alvo de disputas políticas, o grupo também difere na avaliação do impacto das medidas anunciadas pelo governo Lula para recuperar a popularidade do presidente. Contudo, convergem na avaliação de que uma terceira via à direita seria uma opção melhor do que a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL), que enfrenta resistência por parte desse eleitorado. Para entender a visão dos eleitores indecisos, O GLOBO tem entrevistado moradores de colégios eleitorais estratégicos em todo o país, em uma série de reportagens que visam monitorar suas percepções sobre temas políticos relevantes. Desde a primeira rodada, no ano anterior, eles foram consultados sobre o tarifaço americano, a PEC da Blindagem, a anistia aos envolvidos no 8 de Janeiro e a sucessão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nesta rodada, compartilham suas percepções sobre os efeitos do caso Master, cujas investigações envolvem figuras políticas e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).<\/p>

Em Belo Horizonte, a administradora Fabiana Gomes, de 48 anos, considera que o escândalo tem “uma abrangência muito maior do que direita ou esquerda; inclui todo tipo de gente poderosa”. Ela entende que as revelações até o momento sugerem maior envolvimento da oposição bolsonarista em comparação com membros da gestão Lula. “Foi em 2019, no governo Bolsonaro, que o Banco Central autorizou a transferência de controle (do Master) ao (Daniel) Vorcaro, permitindo operação plena do banco”, afirma Fabiana. “Além disso, o Master está diretamente ligado à Igreja da Lagoinha, que é abertamente parte da extrema direita.” Na capital mineira, a Lagoinha foi fechada após a prisão de seu fundador, o empresário Fabiano Zettel, pela Polícia Federal, sob acusação de integrar o esquema de fraudes ligado ao banco de Vorcaro, de quem é cunhado. A participação dele e de outras lideranças evangélicas da instituição no esquema também é apontada como razão para o atendente de vendas online Vinícius Ribeiro, de 31 anos, morador de São Paulo, associar o caso à direita. Por outro lado, o taxista paulista Walter Dias, de 69 anos, acredita que a esquerda é o principal campo prejudicado devido à proximidade entre o governo petista e membros do Supremo Tribunal Federal nos últimos anos. “Sei que os ministros do Supremo prestaram consultoria para o Master e receberam uma bolada por causa disso, e, para mim, no momento, eles estão mais relacionados à esquerda”, diz Walter.<\/p>

O advogado Benedicto Patrão, de 46 anos, residente em Niterói (RJ), afirma que o escândalo envolveu todos os Poderes: Legislativo, Executivo (incluindo ambos os lados do espectro político) e Judiciário. A percepção sobre o alcance das consequências do caso também foi constatada na pesquisa Genial/Quaest. O levantamento revelou que, entre eleitores independentes, 9% apontaram o governo Lula como o mais afetado negativamente pelas investigações, 7% citaram o STF e 4% mencionaram a gestão Bolsonaro. Outros 4% indicaram o Banco Central e 1% o Congresso, enquanto 49% acreditam que todas essas instituições foram prejudicadas. Ao serem questionados sobre como o caso impactaria a escolha de candidatos nas eleições deste ano, 36% afirmaram que evitariam votar em qualquer candidato envolvido no escândalo.<\/p>

A divergência entre os eleitores ouvidos pelo GLOBO se estende à avaliação do pacote de medidas anunciadas pelo governo, como a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, além dos programas Gás do Povo e Luz do Povo. A psicóloga Laís Barreiros, de 33 anos, moradora de Salvador, considera essas medidas positivas, associando-as “ao conceito de equidade, quando se oferece mais suporte para quem mais precisa”. Em contrapartida, o balconista Célio Gomes, de 46 anos, morador do Rio de Janeiro, vê as iniciativas como um reflexo da “velha política do assistencialismo”.<\/p>

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