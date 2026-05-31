Eleição presidencial na Colômbia: polarização entre continuidade progressista e direita conservadora

A primeira rodada das eleições na Colômbia revela um país dividido entre a continuidade das políticas sociais de Gustavo Petro e a proposta de mudança da direita, representada por Abelardo de la Espriella e Paloma Valência. Analistas apontam que a polarização está quase em empate, tornando o segundo turno incerto e dependente de estratégias de campanha intensas.

A Colômbia se prepara para o primeiro turno das eleições presidenciais neste domingo, 31 de outubro, em uma disputa que reflete uma profunda polarização entre dois modelos de governo.

De um lado, o candidato do Partido Progressista, Gustavo Cepeda, representa a continuidade das políticas de esquerda do atual presidente Gustavo Petro, que tem sido elogiado por avanços sociais como o aumento do salário mínimo, a entrega de terras a camponeses e a ampliação da assistência a idosos. Do outro lado, a corrida se concentra em figuras da direita: o advogado Abelardo de la Espriella, que tem ganhado força ao atrair eleitores tradicionalmente ligados ao Centro Democrático, e Paloma Valência, também de direita, cuja campanha tem sido marcada por controvérsias ao escolher como vice‑presidente Juan Daniel Oviedo, um candidato abertamente pertencente à comunidade LGBTIQ+.

As pesquisas de opinião indicam que a polarização está quase dividida ao meio, com cerca de 50% do eleitorado apoiando a continuidade do projeto progressista e os outros 50% buscando uma mudança de rumo. Essa divisão sugere que o segundo turno, caso seja necessário, será decidido por um número reduzido de votos, demandando estratégias criativas e intensas por parte dos candidatos, que precisarão mobilizar tanto as bases quanto os indecisos nos próximos três semanas.

Patricia Muñoz Yi, diretora de pós‑graduação em ciência política da Pontifícia Universidad Javeriana, analisou o cenário comparando‑o ao pleito mexicano de 2024, no qual a população, apesar de críticas severas às políticas de saúde e educação, manteve o continuísmo ao eleger o partido no poder. Ela aponta que, embora o governo Petro tenha cometido erros graves na segurança pública - especialmente diante da reativação de grupos armados nas zonas rurais, como dissidências das FARC, cartéis de narcotráfico e organizações de mineração ilegal - suas políticas sociais geraram uma base de apoio significativa.

A insegurança nas grandes cidades, aliada a protestos contra reformas no sistema de saúde que visam eliminar intermediários, cria um ambiente de tensão que pode influenciar o voto. Além disso, a percepção de que o aumento do salário mínimo beneficiou diretamente a classe trabalhadora tem reforçado a imagem positiva do governo em termos de gestão econômica, apesar das críticas ao endividamento do Estado e às discussões com o Congresso sobre reformas tributárias.

As intenções de voto de Abelardo de la Espriella têm subido nas últimas semanas, possivelmente devido à sua capacidade de agregar eleitores da extrema‑direita que antes se identificavam com o Centro Democrático de Álvaro Uribe. Essa migração de eleitores também parece ter enfraquecido a candidatura de Paloma Valência, que perdeu apoio ao escolher um vice‑presidente gay, gerando resistência entre setores conservadores.

Outra explicação para o aumento de apoio ao candidato da direita reside na fadiga de parte do eleitorado com as crises na saúde e na educação, onde os resultados em exames internacionais têm sido desfavoráveis e os protestos contra a privatização dos serviços públicos continuam a alimentar o descontentamento. No entanto, o legado de Petro em termos de políticas sociais ainda ecoa entre os cidadãos que valorizam medidas como o salário mínimo e a distribuição de terras, criando uma batalha de narrativas entre continuidade e mudança que definirá o futuro político da Colômbia





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