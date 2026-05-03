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Eleições nos EUA: Temores de Interferência e Ameaça à Democracia

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Eleições nos EUA: Temores de Interferência e Ameaça à Democracia
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📆5/3/2026 8:21 AM
📰JornalOGlobo
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Democratas expressam preocupação com possíveis manobras da Casa Branca para influenciar as eleições legislativas de novembro, incluindo ações de imigração, questionamento de votos e apreensão de urnas. Cientistas políticos alertam para o risco à democracia americana.

A possibilidade de interferência da Casa Branca nas eleições legislativas de novembro nos Estados Unidos preocupa profundamente os democratas. O deputado Joe Morelle identificou cerca de 150 possíveis manobras, que incluem ações de imigração direcionadas a eleitores latinos, questionamentos sobre a validade de votos enviados por correio e até mesmo a apreensão de urnas eletrônicas por fiscais republicanos alinhados com o ex-presidente Trump.

Essa preocupação não é infundada, considerando o histórico de declarações e ações do ex-presidente, desde alegações de fraude eleitoral em 2020 até sugestões de adiar eleições ou centralizar a contagem de votos na Casa Branca. O cientista político Jonathan K. Hanson alerta que a democracia americana está em risco, comparando a situação com o modelo autoritário da Rússia de Vladimir Putin.

A situação é agravada por arcaísmos no sistema eleitoral e decisões judiciais controversas, que tornam ainda mais urgente a proteção do processo democrático. O Partido Republicano enfrenta um cenário desafiador, chegando enfraquecido à pré-campanha. Eleitores expressam insatisfação com a falta de um plano claro para lidar com o alto custo de vida, impulsionado pelo aumento dos preços de combustíveis, fertilizantes e alimentos, em parte devido à guerra no Irã.

Pesquisas recentes indicam um alto índice de reprovação ao governo atual, e modelos estatísticos apontam uma vantagem para os democratas nas eleições. A retomada do controle do Congresso pelos democratas poderia levar a um novo processo de impeachment do ex-presidente. A crescente polarização política e a disseminação de teorias conspiratórias aumentam o risco de que o resultado das eleições seja questionado, mesmo em caso de vitória democrata.

O Irineu, uma iniciativa do jornal O Globo, busca oferecer aos leitores ferramentas de inteligência artificial para auxiliar na compreensão do cenário político. Todo o conteúdo gerado com o uso do Irineu é supervisionado por jornalistas, garantindo a qualidade e a precisão das informações. A situação atual exige vigilância e um compromisso renovado com os princípios democráticos para evitar que a interferência política e a desinformação comprometam a integridade do processo eleitoral nos Estados Unidos.

A disputa pelo controle do Legislativo americano, que deveria ser um processo burocrático e previsível, tornou-se um campo de batalha legal e estratégico, com implicações profundas para o futuro da democracia no país

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