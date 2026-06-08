Eleições no Peru e tensões no Oriente Médio agitam cenário internacional

Contagem rápida mostra Sánchez com leve vantagem no Peru; Trump pressiona Israel por cessar-fogo; petróleo sobe após ataques do Irã. Anac corta fiscalização e Iata projeta receitas recordes.

Uma contagem rápida do instituto Ipsos aponta para uma vitória apertada de Pedro Sánchez no segundo turno das eleições peruanas, com 50,3% dos votos contra 49,7% de Keiko Fujimori .

A disputa acirrada, que manteve o país em suspense durante toda a noite, reflete a profunda divisão política no Peru. Sánchez, candidato de centro-esquerda, prometeu reformas sociais e combate à corrupção, enquanto Fujimori, representante da direita, defendeu políticas econômicas liberais e mão firme contra o crime. A apuração oficial ainda está em andamento, e o resultado final pode demorar dias, gerando incertezas sobre a transição de poder.

Enquanto isso, no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, intensificou a pressão sobre Israel para interromper os ataques no Líbano. Segundo o Financial Times, Trump afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, não tem 'outra escolha' a não ser aceitar um acordo de cessar-fogo com o Irã.

A declaração surge em meio a uma escalada de tensões no Oriente Médio, após o Irã disparar mísseis contra Israel, o que fez os preços do petróleo dispararem mais de 3% no mercado internacional. A crise energética global se agrava, com a possibilidade de interrupção no fornecimento de petróleo da região. No Brasil, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) anunciou cortes imediatos de 40% nas ações de fiscalização, devido a um bloqueio orçamentário de R$ 24 milhões.

A medida preocupa especialistas, que alertam para riscos à segurança aérea em um momento de retomada do setor. Em contrapartida, a Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata) projeta receitas recordes para as companhias aéreas em 2026, atingindo US$ 1,165 trilhão, impulsionadas pelo aumento nos preços das passagens. A combinação de eventos políticos, conflitos geopolíticos e desafios econômicos domina o noticiário global, deixando investidores e cidadãos em alerta.

Enquanto o Peru aguarda o desfecho eleitoral, a comunidade internacional acompanha de perto os desdobramentos no Oriente Médio, que podem impactar diretamente a economia mundial. A expectativa é de que as próximas semanas sejam decisivas para definir os rumos dessas crises simultâneas





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