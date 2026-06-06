Eleições no Peru e na Colômbia: contraste e semelhanças

As eleições no Peru e na Colômbia apresentam contraste e semelhanças. O Peru realizou eleições em 12 de abril, mas os resultados com os nomes de quem passaria ao segundo turno só foram conhecidos cinco semanas depois. Já a Colômbia teve eleições em 31 de maio e bastaram apenas duas horas para que se soubesse quem avançaria ao segundo turno de 21 de junho. A que se deve esse contraste?

O Peru realizou eleições em 12 de abril, mas os resultados com os nomes de quem passaria ao segundo turno, que será realizado neste domingo (7), só foram conhecidos cinco semanas depois.

A Colômbia teve eleições em 31 de maio e bastaram apenas duas horas para que se soubesse quem avançaria ao segundo turno de 21 de junho. A que se deve esse contraste?afirmam que isso decorre de fatores como diferenças no desenho dos processos eleitorais dos dois países e diferentes níveis de desconfiança nas instituições, além de apontarem semelhanças em ambas as disputas e destacarem a importância que terão na configuração do mapa político da América Latina.

Um primeiro fator que explica o contraste entre as eleições do Peru e da Colômbia está na forma como elas são organizadas, disse Daniel Zovatto, diretor do Radar Latam 360. No Peru, lembrou Zovatto, em 12 de abril foram eleitos presidente, senadores, deputados e representantes do Parlamento Andino. Já na Colômbia, em 31 de maio, as eleições foram apenas presidenciais, já que a votação para o Senado e a Câmara dos Representantes havia ocorrido em março.

Além disso, no Peru foram registrados problemas logísticos que causaram atrasos na entrega do material eleitoral e na abertura de alguns centros de votação. Por esses motivos, o JNE (Jurado Nacional de Eleições) tomou a decisão extraordinária de estender o horário das seções eleitorais no domingo e até permitir que algumas fossem instaladas na segunda-feira. O processo eleitoral do primeiro turno foi muito complicado, com muitas denúncias e grande judicialização.

Não aconteceu o mesmo na Colômbia, onde o processo foi bem organizado, fluiu bem e, ao mesmo tempo, os dados foram transmitidos com muita rapidez. Na Colômbia, desde a noite de 31 de maio já se sabia que o candidato de extrema direita Abelardo de la Espriella e o governista Iván Cepeda avançariam ao segundo turno, de acordo com os resultados preliminares divulgados pela Registraduría Nacional.

As instituições colombianas adquiriram experiência em processos eleitorais, enquanto as do Peru foram afetadas pela própria instabilidade política do país, que teve oito presidentes nos últimos 10 anos. A falta de estabilidade, inclusive presidencial, gera uma situação em que as eleições também sofrem com a falta de institucionalidade, e isso coloca todo o sistema eleitoral em dificuldades. As eleições do Peru e da Colômbia apresentam semelhanças, especialmente em relação às denúncias de suposta fraude.

Em ambas as eleições houve denúncias de suposta fraude, mas nem os candidatos que apresentaram as denúncias apresentaram provas. Outra semelhança é que ambos os pleitos estão extremamente polarizados e mostram um claro fenômeno de voto contra. Em um caso, é o voto antifujimorismo, embora Fujimori não esteja no governo; no outro, é um voto antipetro, embora Petro não esteja na cédula, mas sim se há continuidade ou não com o projeto de Petro.

A esses elementos soma-se mais uma semelhança: cenários de grande incerteza, nos quais o segundo turno pode apresentar resultados apertados. De olho na votação deste domingo no Peru, Lucas Martínez-Villalba comentou: Posso antecipar que, pelo que indicam as pesquisas, onde também há uma margem muito estreita entre os dois candidatos, é muito provável que algo semelhante aconteça, que demore para haver um resultado oficial e, se a margem continuar tão apertada, quem não for reconhecido provavelmente tentará impugnar essas eleições.

E esse mesmo cenário de conflito, disse o acadêmico, também é esperado para o segundo turno na Colômbia





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