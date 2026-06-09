Eleições 2026: Possíveis candidatos e cenário para o Senado no Rio Grande do Sul

Conheça os principais nomes que devem disputar as duas vagas ao Senado no Rio Grande do Sul nas eleições de 2026, além de detalhes sobre o calendário eleitoral e os cargos em jogo.

As próximas eleições gerais de 2026 marcarão um importante ciclo político para o Brasil , com a renovação de parte do Senado Federal e a escolha de novos representantes em todos osníveis.

No Rio Grande do Sul, dois senadores serão eleitos para substituir os atuais ocupantes das cadeiras, cujos mandatos terminam em janeiro de 2027. A data do primeiro turno está fixada para 4 de outubro, quando mais de 150 milhões de eleitores brasileiros devem ir às urnas para eleger presidente, governadores, deputados estaduais ou distritais, deputados federais e 52 senadores nas outras unidades da federação, além dos dois gaúchos.

Caso nenhum candidato atinja a maioria absoluta nos cargos majoritários, o segundo turno ocorrerá em 25 de outubro. O processo eleitoral deste ano terá um formato especial, pois as vagas ao Senado correspondem às eleições de 2022, mas com mandatos que se encerram em 2027 e 2031, devido ao término do ciclo de oito anos para a maior parte dos senadores eleitos naquela ocasião.

Para o Rio Grande do Sul, a disputa pela representação no Senado já começa a tomar forma com vários nomes sendo colocados como possíveis pré-candidatos. O ex-governador Germano Rigotto, por exemplo, tem aparecido em pesquisas de intenção de voto. Em entrevista, ele afirmou estar "pronto para o desafio" de buscar uma vaga, o que sinaliza sua disposição em concorrer, possivelmente por uma das legendas que o apoiam.

Outro nome que ganha destaque é o da ex-deputada federal Manuela d'Ávila, que deixou o PCdoB após quase duas décadas para se filiar ao Psol e062 ser anunciada pela legenda como sua candidata ao Senado no estado, em uma tentativa de reforçar a chapa de esquerda. Pelo Novo, o deputado federal Marcel van Hattem foi lançado oficialmente como pré-candidato, com o partido destacando que ele "lidera a disputa" conforme pesquisas internas, embora em outros levantamentos ele apareça em terceiro lugar.

Da esquerda, o PT deve lançar o deputado federal Paulo Pimenta como o segundo nome de sua chapa para o Senado, integrando a frente que apoiará a reeleição do presidente Lula. Pela direita, o PL já anunciou o deputado federal Osmar Terra como seu candidato, em uma chapa que também inclui o deputado federal Zucco como pré-candidato ao governo do estado. Esses nomes representam tendências distintas e prometem uma disputa acirrada pelas duas vagas disponíveis.

Além da escolha dos senadores, os eleitores gaúchos também definirão outros cargos estaduais e federais. A polarização política e a definição de coligações devem influenciar diretamente os resultados, tornando o pleito um dos mais competitivos dos últimos anos no estado





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