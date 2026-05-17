Elche vs Getafe: Gol, faltas e oportunidades

Elche e Getafe se enfrentam em um jogo de futebol na Liga 1. Gonzalo Villar (Elche) sofre uma falta no campo defensivo, e Victor Chust (Elche) marca o primeiro gol do jogo com uma finalização com o pé direito de fora da área no ângulo superior direito. Mauro Arambarri (Getafe) sofre uma falta no campo defensivo, e Grady Diangana (Elche) marca o segundo gol do jogo com uma finalização com o pé esquerdo de fora da área. Faltas e oportunidades são registradas em ambos os lados, e o jogo segue com muita intensidade.

Gonzalo Villar ( Elche ) sofre uma falta no campo defensivo. Gol ! Elche 1, Getafe 0. Victor Chust ( Elche ) finalização com o pé direito de fora da área no ângulo superior direito.

Finalização bloqueada, Grady Diangana (Elche) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de André Silva. Mauro Arambarri (Getafe) sofre uma falta no campo defensivo. Grady Diangana (Elche) sofre uma falta no campo adversário.

Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Álvaro Rodríguez (Elche) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Assistência de André Silva. Falta cometida por Damián Cáceres (Getafe).

Falta cometida por Grady Diangana (Elche). Finalização bloqueada, Álvaro Rodríguez (Elche) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de André Silva. Falta cometida por Damián Cáceres (Getafe).

Oportunidade perdida Germán Valera (Elche), finalização com o pé esquerdo de fora da área. Assistência de Marc Aguado com um passe de cabeça. Impedimento, Getafe. Luis Milla tentou um passe em profundidade que encontrou Mario Martín em posição irregular. Mario Martín (Getafe) sofre uma falta no campo defensivo





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