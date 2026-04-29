Ela Inspira: Celebração da Amizade Feminina e Diversidade de Temas em Copacabana

Evento promovido pela Revista Ela reuniu personalidades inspiradoras para discutir temas relevantes para a mulher contemporânea, desde a força da amizade feminina até questões de saúde, carreira, maternidade e atualidades.

O evento ‘ Ela Inspira ’, promovido pela Revista Ela no Teatro Fernando Montenegro, em Copacabana , culminou em um poderoso manifesto sobre a força da amizade feminina , proferido por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli.

A declaração, ‘A amizade feminina é um ato revolucionário’, ressoou como um tema central ao longo de toda a programação, que reuniu diversas personalidades inspiradoras e abordou uma ampla gama de tópicos relevantes para a mulher contemporânea. Além de Ingrid e Mônica, o palco recebeu Fabiana Karla, Bruna Linzmeyer e Belisa Avena, diretora da Vichy no Brasil, enriquecendo os debates com suas perspectivas únicas e experiências de vida.

A mediação das conversas ficou a cargo de Marina Caruso, Joana Dale e Flávia Barbosa, que conduziram as discussões com maestria, promovendo um ambiente de troca e aprendizado. Os temas abordados no evento foram incrivelmente diversos, refletindo a complexidade e a multifacetada realidade feminina. A presença e o papel das mulheres na indústria foram amplamente discutidos, assim como questões relacionadas à longevidade, bem-estar e saúde, com destaque para a conscientização sobre a hipertensão arterial pulmonar.

Um debate particularmente interessante e oportuno foi dedicado ao uso correto das canetas emagrecedoras, agora reconhecidas como tratamento para obesidade, abordando os aspectos médicos, éticos e sociais envolvidos. No âmbito digital, Lelê Burnier, Malu Borges e Bárbara Brito exploraram o poder da influência, analisando o impacto da maternidade, da vida pessoal e da presença feminina nos negócios.

A discussão se estendeu ao futebol feminino, evidenciando o crescente reconhecimento e a importância do esporte para a igualdade de gênero, e à chegada da H&M ao Brasil, um marco no cenário do varejo e da moda. O evento não se limitou a debates teóricos, mas também proporcionou momentos de descontração e interação, com um delicioso cafezinho e ações dos patrocinadores, que ofereceram brindes e experiências aos participantes, incluindo Care Beauty, Vichy, Alta Diagnósticos e Rio Sul.

O encerramento do evento foi marcado por uma conversa emocionante e divertida entre Mônica Martelli e Ingrid Guimarães, que compartilharam suas reflexões sobre menopausa, maternidade e a importância da cumplicidade feminina. A dupla arrancou risadas da plateia e gerou uma forte identificação com suas histórias e experiências, reforçando a mensagem de que a amizade entre mulheres é um pilar fundamental para o bem-estar e a superação de desafios.

A organização do evento, liderada por Marina Caruso, editora-chefe da Ela; Joana Dale, editora assistente da Ela; e Flávia Barbosa, editora executiva do Globo, recebeu inúmeros elogios pela curadoria impecável e pela qualidade da programação. Em outras notícias, o Simples Nacional passará por mudanças significativas, exigindo a emissão de nota fiscal de serviço em padrão nacional a partir de setembro de 2026, visando padronizar o sistema tributário e integrar dados fiscais em todo o país.

O show da cantora Shakira em Copacabana contará com um sistema de pulseiras de retorno do metrô para organizar a saída do público, com o objetivo de agilizar o embarque e garantir a segurança dos participantes. Um homem que perdeu a perna em um ataque de tubarão durante sua lua de mel demonstrou notável bom humor ao comentar o incidente. Aprovados em concurso para investigador da Polícia Civil realizaram uma manifestação exigindo a convocação imediata.

A guerra no Oriente Médio continua a gerar impactos globais, derrubando a moeda iraniana, elevando o preço do petróleo e intensificando as tensões geopolíticas. Por fim, a Marinha abriu 49 vagas para a Escola Naval, com inscrições abertas a partir desta quinta-feira





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