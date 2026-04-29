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El Niño de 2026: Brasil se prepara para extremos climáticos com chuvas intensas no Sul e seca no interior

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El Niño de 2026: Brasil se prepara para extremos climáticos com chuvas intensas no Sul e seca no interior
El NiñoClimaChuvas
📆4/29/2026 6:38 AM
📰CNNBrasil
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Previsões indicam que o El Niño de 2026 poderá trazer impactos significativos para o Brasil, com bloqueios atmosféricos causando chuvas excessivas no Sul e estiagens no Centro-Oeste e Sudeste. O fenômeno, que já mostra sinais de intensificação, pode repetir padrões extremos observados em 2024, com riscos de desastres naturais e desafios para a agricultura.

O avanço do El Niño ao longo de 2026 já não é mais uma hipótese distante. Com o ano se aproximando da metade, as previsões convergem para a formação de um evento ao menos moderado, com possibilidade — ainda não consensual — de intensificação adicional nos próximos meses.

Segundo a mais recente previsão do IRI (Instituto Internacional de Pesquisa para Clima e Sociedade) da Universidade de Columbia, as anomalias do Pacífico equatorial devem ficar na faixa de +1,5 °C a +2,0 °C no período de pico, indicando um El Niño de média a elevada intensidade. Entretanto, há modelos climáticos que ainda apontam cenários mais conservadores. Esse aquecimento altera o funcionamento da atmosfera em larga escala.

Em termos simples, ele reorganiza as correntes de vento em altitude — que funcionam como 'trilhos' por onde os sistemas de chuva se deslocam — e reduz a frequência com que frentes frias conseguem avançar do Sul para o Sudeste e o Centro-Oeste. Com menos sistemas atravessando o país, aumenta a chance de formação de áreas de alta pressão quase estacionárias sobre o interior do Brasil. Essas áreas de alta pressão, conhecidas como bloqueios atmosféricos, funcionam como uma barreira.

Elas desviam ou retardam o avanço das frentes frias, concentrando a chuva no Sul por vários dias seguidos, enquanto o Centro-Oeste e o Sudeste ficam sob tempo mais seco, quente e com baixa umidade. Esse padrão favorece dois extremos simultâneos: de um lado, episódios prolongados de chuva intensa em uma mesma região; de outro, estiagens e ondas de calor no interior do país. Foi essa combinação que esteve presente em eventos recentes de grande impacto.

Em 2024, por exemplo, a persistência de chuvas sobre o Rio Grande do Sul esteve associada à dificuldade de deslocamento dos sistemas meteorológicos para outras regiões, ampliando a duração e a intensidade das precipitações. A análise histórica reforça essa relação: anos com El Niño, especialmente quando moderado a forte, tendem a apresentar maior frequência de bloqueios atmosféricos relevantes no Brasil Central. Outro elemento crítico naquele episódio foi o comportamento do chamado corredor de umidade da Amazônia.

Em condições normais, esse fluxo de ar úmido — que transporta vapor d’água da região amazônica — se desloca principalmente em direção ao Centro-Oeste e ao Sudeste, contribuindo para a formação de chuvas nessas áreas. Em 2024, no entanto, a presença de um bloqueio atmosférico desviou esse corredor para o Sul do país, reforçando ainda mais o volume de precipitação sobre o Rio Grande do Sul.

Esse desvio ajudou a sustentar chuvas intensas por vários dias consecutivos, ampliando a severidade do evento. O ponto de atenção para os próximos meses está na intensidade final desse aquecimento. Caso o Pacífico atinja e sustente anomalias mais elevadas — acima de +1,5 °C entre o inverno e a primavera —, aumenta a probabilidade de bloqueios mais persistentes.

Isso amplia o risco de um padrão de 'chuva represada' no Sul, com volumes elevados concentrados no tempo e no espaço, enquanto as regiões Centro-Oeste e Sudeste enfrentam períodos mais secos. Outro fator-chave é o chamado acoplamento entre oceano e atmosfera no Pacífico equatorial — região onde se forma o El Niño.

Em termos práticos, isso indica o quanto o aquecimento das águas nessa faixa do oceano consegue influenciar de forma consistente os ventos e a circulação do ar acima dele. Quando esse acoplamento é forte, o sistema climático passa a operar de forma mais organizada e persistente, reforçando padrões de grande escala que favorecem a duração dos bloqueios atmosféricos e seus impactos sobre o Brasil. Não se trata de prever uma repetição automática de 2024.

Eventos extremos dependem de uma combinação específica de fatores. Mas o pano de fundo climático que favorece esse tipo de configuração já está se formando. Em um cenário de aquecimento global, no qual extremos tendem a se intensificar, esse tipo de padrão ganha peso adicional. A leitura para 2026, neste momento, é direta: o risco climático relevante não está apenas na ocorrência do El Niño, mas na sua intensidade.

Se o aquecimento avançar para um patamar mais elevado, o Brasil poderá enfrentar novamente um contraste marcado entre excesso de chuva no Sul e escassez no interior — um padrão que, quando persistente, costuma ser o gatilho para eventos de alto impacto

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