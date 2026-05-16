Eintracht Frankfurt 0, VfB Stuttgart 1: Gol de Chema Andres no minuto 7

Chema Andres marcou o gol do VfB Stuttgart com uma cabeçada de primeira, aos 7 minutos.

Gol ! Eintracht Frankfurt 0, VfB Stuttgart 1. Chema Andres (VfB Stuttgart) de cabeça de muito perto no canto inferior esquerdo. Assistência de Chris Führich com um cruzamento após escanteio. 7' Finalização bloqueada, Chris Führich (VfB Stuttgart) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área.

Assistência de Jamie Leweling. Impedimento, VfB Stuttgart. Deniz Undav tentou um passe em profundidade que encontrou Jamie Leweling em posição irregular. Finalização defendida junto ao lado inferior direito do gol.

Jean-Mattéo Bahoya (Eintracht Frankfurt) finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área. Assistência de Arnaud Kalimuendo





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