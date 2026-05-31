Egípcio retido por 51 dias em aeroporto de SP é autorizado a entrar no Brasil e se reencontrar com a família

Abdallah Montaser, que solicitou refúgio, foi liberado após decisão da Justiça Federal que reconheceu a falta de provas para o impedimento. Caso expõe problemas nos procedimentos migratórios no Aeroporto de Guarulhos.

O egípcio Abdallah Montaser, que passou 51 dias retido na área restrita do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, foi autorizado pela Justiça Federal a entrar no Brasil e se reunir com sua família.

A decisão judicial, emitida na quinta-feira (29), permitiu que ele deixasse o local e encontrasse sua esposa grávida e seus dois filhos na madrugada de sábado (30). A família havia desembarcado no país em 8 de abril de 2026, mas a entrada do patriarca foi bloqueada após a Polícia Federal alegar informações de segurança que o qualificariam como pessoa perigosa. Enquanto isso, a mulher e as crianças foram liberadas após quase um mês de detenção no aeroporto.

O caso atraiu a atenção de organizações de direitos humanos, com mais de dez entidades emitindo nota conjunta após 30 dias de retenção para expressar 'profunda preocupação'. O advogado Willian Fernandes, responsável pela defesa, declarou que a decisão representa 'uma grande vitória dos direitos humanos', pois a Justiça priorizou a dignidade humana, a liberdade de locomoção e o direito à união familiar.

Ele destacou que não é admissível privar alguém de sua liberdade por mais de cinquenta dias sem provas concretas, especialmente considerando a iminência do nascimento do quarto filho do casal. A Polícia Federal, em nota ao g1, afirmou que seus procedimentos seguem estritamente a Lei nº 13.445/2017 e os compromissos internacionais, garantindo devido processo legal e tratamento digno, mas não comentou casos específicos.

Ainda segundo o advogado, a decisão judicial reconheceu a insuficiência de elementos para sustentar a medida de impedimento. A situaão da família egípcia foi denunciada pelo Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Imigrante (CDHIC), que divulgou nota pública após a liberação da mulher e das crianças.

A entidade apontou que o caso não é isolado, citando pelo menos quatro situações semelhantes de retenção prolongada no aeroporto de Guarulhos nos últimos seis meses, todas envolvendo pessoas em busca de proteção humanitária ou refúgio. O CDHIC também mencionou o caso do ganês Evans Osei Wusu, que morreu em 2024 enquanto aguardava definição sobre sua entrada no país, como exemplo dos 'limites de práticas que priorizam a lógica securitária em detrimento da proteção da dignidade humana'.

A organização criticou a falta de análises individualizadas e o uso de critérios securitários baseados em bases de dados internacionais, que não podem substituir o devido processo legal. A nota reforça a necessidade de mudanças nos procedimentos migratórios no aeroporto, para evitar permanências compulsórias prolongadas sem acesso adequado à informação, contraditório e ampla defesa





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Refúgio Aeroporto De Guarulhos Retenção Migratória Direitos Humanos Polícia Federal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Justiça marca julgamento de funcionária exonerada do ItamaratyFlávia Medeiros foi exonerada após ser reprovada pela banca de heteroidentificação; análise do processo está prevista para o dia 17 de junho

Read more »

Justiça dos EUA ordena retirada do nome de Trump do Kennedy CenterJuiz afirma que conselho ultrapassou seus poderes ao renomear a tradicional instituição cultural; fechamento por dois anos também foi suspenso

Read more »

Justiça derruba liminar e libera pagamentos do Banco BRB ao Flamengo | FlamengoRepasses do patrocinador ao Rubro-Negro haviam sido congelados

Read more »

Justiça de SP fecha academia em que mulher morreu após nadar em piscinaDecisão aborda a revogação de um pedido anterior, que permitiu a reabertura de 'áreas secas' do estabelecimento

Read more »