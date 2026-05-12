A Guerra do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Irã está causando estragos na economia do país, provocando perdas significativas no setor de bens e serviços e afetando diretamente a prosperidade dos cidadãos.
A ação militar nos EUA afetarão empresas e consumidores com um custo de centenas de bilhões de dólares na Guerra do presidente dos EUA, Donald Trump , contra o Irã que está causando estragos na economia do país.
A perda de produção em várias áreas, resultado do aumento dos preços da gasolina, do aumento do custo de empréstimos e dos problemas nas cadeias de fornecimento minam a prosperidade dos cidadãos. O presidente do Banco Central do Brasil substituirá o Eddie Yue, diretor-presidente da Autoridade Monetária de Hong Kong, a partir do 1º de setembro. A situação do conflito, agora em seu quinto ano, parece estar se resolvendo de acordo com o presidente russo na sexta-feira.
Os resultados do comércio eletrônico, nesse início do ano, dão confiança para que a Shopee alcance suas metas para o ano. O petróleo está em alta e os dados de inflação nos EUA e no Brasil concentram as atenções agora. Trump chamou a contraproposta do Irã para encerrar a guerra como uma 'garrafada'. A commodity seguiu se valorizando, com o CPI e o IPCA-PF fazendo operações para investigar contratos associados à Secretaria Estadual de Agricultura do Ri
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