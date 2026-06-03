Educafro propõe Ação Civil Pública contra rede de hotéis Tivoli por racismo institucional

A ONG Educafro entrou com ação civil pública contra a rede Tivoli, buscando indenização ao patrimônio moral coletivo e a implantação de políticas antirracistas, após condenação de R$ 20 mil por danos morais ao advogado discriminado em evento no hotel.

A ONG Educafro ingressou nesta quarta-feira, 3 de junho, com uma Ação Civil Pública contra a rede de hotéis Tivoli, representada pela empresa Pojuca S/A, responsável pela administração do luxuoso estabelecimento Tivoli Mofarrej, localizado em um bairro nobre de São Paulo.

A medida judicial segue a condenação, ocorrida em maio passado, que obrigou o hotel a pagar R$ 20 mil por danos morais ao advogado José Luiz de Oliveira, que denunciou ter sido vítima de racismo durante um evento jurídico realizado no auditório do hotel, em 20 de setembro de 2024. Segundo o relato da vítima, ele foi abordado por um segurança sem que sua credencial estivesse visível, mas, ao ser filmado, recebeu um tratamento discriminatório por ser negro, vestir calça jeans e camisa social, além de ser questionado sobre a pouca presença de pessoas negras no local.

O vídeo da abordagem mostra o advogado questionando a motivação da revista e, ao notar a gravação, o segurança pediu calma, pediu desculpas e alegou estar apenas cumprindo seu dever





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