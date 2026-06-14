Educação Parental no Brasil e Estados Unidos: Imersão Internacional no Mercado de Formação Profissional

A imersão no mercado de formação profissional no Brasil e Estados Unidos tem como objetivo discutir liderança, disciplina consciente e desenvolvimento infantil. A imersão é realizada em parceria com a EXAME e reúne educadoras brasileiras para compartilhar conhecimentos e experiências. O evento tem como base a neurociência e visa ajudar pais e profissionais de educação a olhar de uma forma científica e saudável para a educação das crianças e adolescentes.

Saúde mental, neurociência e parentalidade deixaram de ser temas restritos ao ambiente doméstico ou escolar e passaram a movimentar um novo mercado de formação profissional no Brasil .

Em busca desse movimento, a EXAME acompanhou uma imersão realizada nos Estados Unidos que reuniu educadoras brasileiras para discutir liderança, disciplina consciente e desenvolvimento infantil.

‘A vulnerabilidade não é fraqueza, é a nossa maior medida de coragem’. Foi com essa frase de da pesquisadora americana Brené Brown que a educadora parental Orlando, nos Estados Unidos Instituto Eduque Bem, mas que nasceu no ambiente online por ter uma missão global: ajudar pais e profissionais de educação de qualquer lugar do mundo a olhar de uma forma científica e saudável para a educação das crianças e adolescentes.

‘Não trabalhamos com achismos. Traduzimos ciência para que o profissional consiga aplicar e explicar para os pais’, diz Sarah. A imersão nos Estados Unidos ganhou escala internacional com o lançamento da imersão do evento ‘Líder Consciente’, em Orlando, nos EUA.

O conteúdo é estruturado a partir da neurociência e atua orientando pais, mães, cuidadores e profissionais da educação sobre estratégias de criação e educação dos filhos e tratamento com alunos, com base em conhecimentos de áreas como psicologia, desenvolvimento infantil, neurociência e comunicação não violenta. O objetivo não é ensinar uma ‘receita pronta’ para educar crianças, mas ajudar as famílias a desenvolver relações mais saudáveis, respeitosas e conscientes





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