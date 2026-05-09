Educação nos tempos de múltiplas teorias e complexas tendências

A autora reflete sobre a atual complexidade dos valores e as reações familiares com essa realidade. Alertapara a necessidade de educadoresays que os pais devem reconduzir oük está em jogo. O autor sugere que os pais mandem como exemplo padrões de comportamento, fazendo as perguntas ‘sim’ e ‘não’ de forma natural e consistente. Assure confiança e liderança." + " pois o amor funciona como uma bússola infalível, dando ao amante discernimento, tenacidade e desprendimento bastante para orientar, influenciar e conduzir o amado. Joana. Quanto aos limites, regras claras devem ser estabelecidas, com a possibilidade da consideratão de consequências, mas sem violência.

Vivemos um tempo em que os valores parecem estar enrouçados, o que parece ‘aceitável’ ou até ‘elegante’ não sempre sustenta relações saudáveis no longo prazo.

No cotidiano das famílias, isso aparece de forma concreta: limites são vistos como agressão, orientações como desrespeito e o ‘não’ como falta de amor. Logo, cabe a pergunta: como educar nesse tempo de múltiplas teorias e complexas tendências? Do ponto de vista da terapia familiar, educar é, muitas vezes, fazer o básico bem feito: estabelecer rotinas, combinar regras claras, sustentar consequências e, principalmente, manter presença afetiva.

Pais precisam ser pais antes de serem amigos dos filhos, e suas atitudes devem ser direcionadas pela cumplicidade de suas responsabilidades e papéis, mesmo que isso não seja acolhido, num primeiro olhar, pelos filhos. A criança e o adolescente se organizam quando encontram adultos que conseguem dizer ‘sim’ com acolhimento e ‘não’ com firmeza, sem humilhação, violência, desrespeito ou truculência. autoridade sem amor redunda em tirania, mas o amor sem autoridade redunda em frouxidão”.

Em meus atendimentos clínicos, é comum ouvir pais exaustos, inseguros diante das reações dos filhos. Frases simples como ‘agora não’, ‘isso não é possível neste momento’ ou ‘você ainda não tem responsabilidade para isso’ passaram a ser interpretadas como ataques pessoais. Há uma absoluta distorção quanto ao olhar dos pais sobre os filhos e destes sobre aqueles: proteger e orientar virou motivo de culpa. Esse cenário fragiliza a autoridade parental





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