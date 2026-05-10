Eduardo Paes e a Estratégia de Alianças com Políticos Condenados no Interior do Rio

Para neutralizar a oposição e expandir sua influência, Eduardo Paes costura acordos com figuras polêmicas e clãs sob investigação judicial no interior fluminense.

O cenário político do estado do Rio de Janeiro está sendo redesenhado por movimentos estratégicos de Eduardo Paes , pré-candidato ao governo fluminense pelo PSD . Em uma tentativa clara de expandir sua base de apoio para além da capital e neutralizar a ascendência de Douglas Ruas, do PL, Paes tem empreendido viagens ao interior do estado para costurar alianças com figuras política s cujas trajetórias são marcadas por controvérsias judiciais e condenações.

Essa estratégia, focada na conquista de palanques regionais, envolve a aproximação com clãs poderosos que detêm controle territorial, mesmo que tais lideranças enfrentem processos criminais ou eleitorais significativos. O pragmatismo político aqui se sobrepõe a questões éticas, evidenciando a complexidade das articulações necessárias para vencer uma disputa governamental em um estado tão fragmentado e polarizado. Um dos pilares dessa nova rede de apoio é o clã Cozzolino, com forte influência em Magé.

Paes tem se aproximado de Vinicius Cozzolino, deputado estadual recentemente filiado ao PSD, e sinalizado apoio a Renato Cozzolino, que busca a Câmara Federal. A trajetória de Renato é particularmente complexa; ele foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder político, sob a acusação de utilizar a máquina pública para beneficiar sua própria candidatura.

No entanto, uma decisão monocrática do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, permitiu que ele evitasse a inelegibilidade para o pleito de 2024. Além disso, a família mantém conexões com a PortosRio, onde Marcelle Cozzolino foi nomeada para cargos estratégicos sob a influência de Waguinho, outro aliado de Paes.

Enquanto isso, Nubia Cozzolino, ex-prefeita e tia dos irmãos, ainda lida com ações criminais por desvio de documentos, embora flerte com a candidatura de Anthony Garotinho, criando um jogo de xadrez político complexo dentro da própria família. A expansão de Paes também alcança a região de Três Rios, onde o ex-prefeito Joacir Barbaglio, conhecido como Joa, surge como um aliado improvável.

Joa foi cassado pelo TSE e permanece inelegível até 2027, devido a condenações baseadas em relatórios do Tribunal de Contas do Estado que apontaram reajustes salariais ilegais no Legislativo municipal, resultando em dano ao erário. Apesar da barreira legal imposta pela Lei da Ficha Limpa, Eduardo Paes declarou publicamente que a eleição de Joa é uma necessidade para a representação do estado, tratando-o oficialmente como pré-candidato a deputado federal.

Essa postura ignora a inelegibilidade vigente e demonstra a disposição do pré-candidato ao governo em validar lideranças locais, independentemente de suas pendências com a justiça, desde que garantam a entrega de votos e a organização de bases sólidas no interior fluminense. Complementando esse quadro, a aliança com Washington Reis, ex-prefeito de Duque de Caxias, consolida a estratégia de Paes em regiões densamente povoadas.

Reis possui condenações no STF por crimes ambientais, mas utiliza a via de recursos judiciais para adiar o cumprimento de suas penas. A proximidade é tamanha que Jane Reis, irmã do político, foi indicada para compor a chapa de Paes como candidata a vice-governadora. Ao integrar essas diversas forças — muitas delas sob a sombra de processos judiciais — Eduardo Paes tenta construir uma coalizão capaz de blindar sua candidatura e anular a força do PL no interior.

O risco dessa estratégia reside no custo reputacional, já que a associação com figuras condenadas pode ser explorada por adversários, mas, para Paes, o controle territorial e a capilaridade política parecem ser a prioridade absoluta no momento atual





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