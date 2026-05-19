Eduardo Paes Discusses Chance of Being Governor of Rio, Responds to Political Career

Eduardo Paes, a former mayor of Rio de Janeiro, discusses his chances of being the governor of the state in the future and responds to his political career. He also talks about the megaoperation that led to the deaths of over a hundred people in 2025 and defends the idea of neutralizing criminals who use war-like attire and heavy weapons against the state.

Eduardo Paes sobre chance de ser governador do Rio: 'Se eu sair vivo e não terminar preso, já é uma vitória' Na visão de Eduardo Paes , megaoperação que deixou mais de uma centena de mortos no RJ em 2025 foi um 'gesto eleitoral' do então governador, Claudio Castroque deixou mais de uma centena de mortos no Complexo do Alemão e da Penha em 2025, mas defende que 'delinquente que usa roupa de guerra e arma pesada contra o Estado vai ter que ser neutralizado'.

No último sábado (16/5), onde participou da 11ª edição do Brazil Forum UK, evento organizado por brasileiros que estudam em universidades britânicas. Em entrevista à BBC News Brasil durante o evento, ele fez uma análise da atual situação política do Rio de Janeiro e respondeu porque decidiu concorrer ao Executivo fluminense — mesmo tendo garantido durante a última campanha à prefeitura que iria completar os quatro anos de gestão.

Questionado se pretende concorrer a uma reeleição em 2030 — caso seja bem-sucedido em 2026 — ou alçar voos maiores, Paes respondeu com ironia: 'Se eu fizer um bom trabalho, sair vivo e não terminar preso, já é uma vitória.

' Essa será a terceira vez que Paes disputará o governo do Estado. Em 2006, ela era deputado federal pelo PSDB quando fez sua primeira investida para um cargo majoritário. O então senador Sérgio Cabral ganharia aquela eleição e o convidaria para ser secretário e entrar para o MDB. Paes elegeu-se prefeito do Rio pela primeira vez em 2008 e reelegeu-se em primeiro turno quatro anos depois.

Quanto custa completar o álbum da Copa no Brasil em comparação com outros países? Fim do Promoção Agregador de pesquisas A preparação da cidade para as Olimpíadas — com a realização de grandes obras de infraestrutura, mobilidade urbana, além dos espaços de competição — foi alvo de críticas e denúncias de desvios de dinheiro e superfaturamento. Paes foi investigado, mas não foi condenado em relação aos megaeventos.

Aliados atribuem ao ex-prefeito parte da modernização urbana do Rio durante o ciclo olímpico, especialmente em infraestrutura e mobilidade. Paes também foi citado no episódio conhecido como 'farra dos guardanapos', que reuniu políticos fluminenses ligados ao grupo de Sérgio Cabral numa festa luxuosa num palacete na famosa Avenida Champs-Élysées, em Paris, na França, no ano de 2009. Paes sempre se defendeu das acusações e se afastou de Cabral.

'Eles estão lá e eu estou aqui. Ganhei mais uma eleição para a prefeitura do Rio de Janeiro e governei oito anos sem ninguém me acusando de corrupção', comentou ele no programa Roda Viva, da TV Cultura, em 2022.

'O Sérgio Cabral nunca foi meu padrinho político. Eu tinha mais de 20 anos de vida pública quando eu tive o apoio dele na minha eleição para prefeito em 2008', complementou ele. Sobre a 'farra dos guardanapos', Paes disse à Veja que saiu do evento quando 'a festa estava ficando um pouco animada demais'.

'E não me relaciono pessoalmente com fornecedores e empresários. Quando noto que a coisa começa a ficar muito íntima, me retiro do ambiente. Foi o que fiz naquele dia.

' Após deixar a prefeitura no fim do ciclo olímpico, Paes viu seu grupo político perder a eleição municipal de 2016 para o agora deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos-RJ), em meio ao desgaste provocado pela crise econômica do Estado e pelas investigações de corrupção que atingiram aliados do MDB. Em 2018, Paes trocou novamente de partido para disputar o governo fluminense uma segunda vez, desfiliando-se do MDB e desvinculando-se de lideranças do partido presas por corrupção, como o ex-deputado federal Eduardo Cunha e ex-deputado estadual Jorge Picciani, além de Cabral





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