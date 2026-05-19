Eduardo Gayer e Messias vira prefeito, acompanham eventos de Lula

Eduardo Gayer, jornalista e historiador, tem experiência na cobertura de política e economia em Brasília. Gabriel Messias, ministro da Justiça, interrompe férias e acompanha eventos de Lula em São Paulo após voltar a ser cotado ao Supremo Tribunal Federal.

Eduardo Gayer , jornalista pela PUC-SP e historiador pela USP , tem experiência na cobertura de política e economia em Brasília. Atuou na Times Brasil/CNBC, Coluna do Estadão e Broadcast.

Messias interrompe férias e acompanha eventos de Lula em São Paulo após voltar a ser cotado ao STFSigam no Google Discover. De acordo com aliados, Messias foi convidado pelo próprio presidente para os compromissos. Durante o evento seguinte, o lançamento de um programa que prevê R$ 30 bilhões em financiamento subsidiado para motoristas de aplicativos trocarem seus carros, o chefe da AGU foi aplaudido pelos presentes ao ser anunciado pelo mestre de cerimônias





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