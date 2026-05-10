Eduardo Domínguez analisou o desempenho do Atlético e falou sobre erros e desatenções que custaram a vitória após empate por 1 a 1 com o Botafogo

Eduardo Domínguez, treinador do Atlético, analisou o desempenho da equipe após a derrota sofrida por 1 a 1 com o Botafogo. Febo complicação, Eduardo Domínguez falou sobre erros e desatenções que poderiam ter custado a vitória e a equipe fez um bom jogo, não conseguiu abrir o marcador e gerar oportunidades de aumentar. Além disso, o Atlético sofreu mais um gol em jogada de bola parada e Eduardo Domínguez falou sobre a necessidade de corrigir os erros para evitar mais gols dessas características.

O Atlético deixou a vitória escapar nos minutos finais e ficou no empate por 1 a 1 com o Botafogo . Após a partida, Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, destacando que o time fez um bom jogo, mas que erros e desatenções voltaram a custar caro ao Galo.

As duas últimas partidas se deram com essas características (gol sofrido no fim) e ficamos com sabor de derrota. A equipe fez uma boa partida, mas o difícil que é abrir o marcador e aumentar as bolas no gol. Temos superioridade na área e um tomamos gol no rebote. Lamentável em momentos sensíveis e delicados estamos pagando muito caro, podemos fazer melhor.

Além disso, o Atlético sofreu mais um gol em jogada de bola parada. Com mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas, jogue de forma responsáve





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