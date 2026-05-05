Eduardo Bolsonaro se candidata ao Senado apesar de cassação e processos judiciais

O ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) se lança como candidato ao Senado, gerando controvérsias sobre sua inelegibilidade devido à cassação por faltas e processos judiciais em curso. A oposição pode impugnar sua candidatura, colocando em risco a chapa inteira.

O anúncio de que o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) será candidato ao Senado como suplente na chapa do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL-SP), reacende o debate sobre sua possível inelegibilidade.

Além dos processos judiciais em curso, como as ações criminais no Supremo Tribunal Federal (STF), ele foi cassado por faltas repetidas à Câmara dos Deputados. A legislação brasileira estabelece que a cassação de mandato só gera inelegibilidade em duas situações específicas: quebra de decoro parlamentar ou prática de atos empresariais incompatíveis com o cargo público. Em ambos os casos, a cassação deve ser aprovada pelo plenário com maioria absoluta.

No entanto, a cassação de Eduardo ocorreu devido a ausências prolongadas, após ter saído do país em 2025 com uma licença que não foi renovada. A lei não prevê inelegibilidade para esse tipo de cassação, o que permite que ele registre sua candidatura nas eleições de outubro, mesmo sem estar no Brasil. Essa lacuna legal pode ser explorada pela oposição para impugnar sua candidatura.

O advogado eleitoralista Fernando Neisser afirma que, embora não haja clareza na legislação, é provável que haja pedidos de impugnação, especialmente se for argumentado que Eduardo renunciou de fato ao mandato para evitar uma cassação por quebra de decoro. Durante sua carreira na Câmara, ele enfrentou 17 pedidos de cassação, alguns arquivados após a perda do mandato.

Como a chapa para o Senado é registrada como uma unidade, se Eduardo for considerado inelegível, a candidatura de André do Prado também poderia ser invalidada. O caso seria analisado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com possibilidade de recurso ao Tribunal Superior Eleitoral





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