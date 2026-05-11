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Eduardo Bolsonaro publica vídeo criticando Ricardo Salles após apoio a André do Prado no Senado

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Eduardo Bolsonaro publica vídeo criticando Ricardo Salles após apoio a André do Prado no Senado
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📆5/11/2026 1:48 PM
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O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo para criticar o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo-SP) na esteira dos embates sobre as candidaturas ao Senado por São Paulo em 2026. A crítica é feita após Eduardo definir que vai apoiar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), na disputa pelo Senado -- tentando, inclusive, ser seu suplente. O apoio dele é considerado fundamental entre os bolsonaristas, visto que, além de ter sido o deputado federal mais bem votado da história do Brasil (em 2018), Eduardo Bolsonaro conserva um dos principais capitais políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou um vídeo para criticar o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles (Novo-SP) na esteira dos embates sobre as candidaturas ao Senado por São Paulo em 2026.

A crítica é feita após Eduardo definir que vai apoiar o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), na disputa pelo Senado -- tentando, inclusive, ser seu suplente. O apoio dele é considerado fundamental entre os bolsonaristas, visto que, além de ter sido o deputado federal mais bem votado da história do Brasil (em 2018), Eduardo Bolsonaro conserva um dos principais capitais políticos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro

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