O julgamento do ex-deputado Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta semana coloca em evidência as complexas dinâmicas políticas que envolvem a família Bolsonaro e o Partido Liberal (PL). Enquanto uma ala do partido vê em Eduardo um elemento de mobilização da base conservadora, outros enxergam riscos eleitorais e estratégicos para a pré-campanha presidencial do PL. O caso, que gira em torno de acusações de coação, tem互动 significativo com o ministro Alexandre de Moraes e reflete a polarização entre o bolsonarismo e o tribunal. Além disso, o senador Flávio Bolsonaro, que também lida com desgastes políticos, vê na situação do irmão um fator que pode tanto alimentar seu confronto com o STF quanto prejudicar uma possível composição no segundo turno das eleições. Registros indicam que o próprio pré-candidato do PL, Jair Bolsonaro, jádemonstrou preocupação com o papel de Eduardo na campanha e em um eventual governo, especialmente após Flávio sugerir seu nome para o Ministério das Relações Exteriores. A narrativa revela como questões jurídicas se entrelaçam com cálculos eleitorais e disputas internas, moldando o cenário político brasileiro num ano eleitoral crucial.

Viveu seis anos em Brasília. Foi repórter, editora, colunista e diretora em grandes redações como Folha, Estadão, iG, Band e Veja(PL-RJ). Embora uma ala próxima ao pré-candidato do PL defenda que Eduardo cumpre o papel de manter mobilizada a militância mais à direita, parte dos olhares se volta para o risco político que cerca o ex-deputado.nos Estados Unidos, Eduardo terá seu caso julgado nesta semana no STF .

A Defensoria Pública, responsável por representar o ex-deputado, tentou adiar a análise, mas teve o pedido recusado pelo ministro, pesa para Flávio. Até porque o assunto volta à tona num momento em que o senador ainda tenta se recuperar do abalo provocado pelas notícias sobre seu elo com oNa véspera de julgamento por coação, Eduardo pede que Trump sancione Moraestem ao menos alguns efeitos que podem se somar aos objetivos da pré-campanha.

O julgamento, exemplifica um interlocutor do senador, alimenta o confronto entre o bolsonarismo e o STF, mais especificamente o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. (PSD). A tese é que elas até ajudam a proteger a polarização entre Flávio e Lula (PT). E que, mesmo que as falas acircem o debate neste momento, elas seriam insuficientes para inviabilizar uma composição no segundo turno.

, o próprio pré-candidato do PL já teria manifestado reservadamente a preocupação com o papel do irmão na campanha e mesmo em um eventual governo. A conversa, ainda de acordo com o relato, teria ocorrido na época em que Flávio ventilou o nome de Eduardo para comandar o Itamaraty em um eventual governo





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