Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia criticam Paulinho da Força sobre projeto de anistia

Deputados e líder religioso reagem à proposta de anistia de Paulinho da Força, criticando a mudança de enfoque e o possível envolvimento de figuras políticas.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o líder religioso Silas Malafaia manifestaram forte oposição, nesta sexta-feira (19), às recentes ações do deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), nomeado relator do Projeto de Lei da Anistia na Câmara dos Deputados.

A divergência centraliza-se na proposta de anistia, com Eduardo Bolsonaro e Malafaia criticando veementemente o teor e as possíveis implicações do projeto, especialmente no que diz respeito à redução de penas em vez de uma anistia ampla. Eduardo Bolsonaro, residente nos Estados Unidos desde fevereiro, utilizou as redes sociais para expressar sua reprovação, rotulando a proposta de Paulinho como 'indecorosa e infame'. Ele enfatizou que não abriria mão de seus princípios em troca de um acordo que considerasse desonroso, alertando ainda sobre o risco de Paulinho ser visto como 'colaborador do regime de exceção', numa clara referência ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro.\A nomeação de Paulinho da Força como relator do PL da Anistia gerou intenso debate. O parlamentar, conforme divulgado pelo Estadão, tem defendido uma alteração no projeto, priorizando a redução de penas em vez da anistia ampla originalmente proposta. Essa mudança de enfoque, que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, condenado recentemente, motivou a reação de figuras proeminentes. Na quinta-feira (18), Paulinho reuniu-se com o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-presidente Michel Temer para discutir os detalhes do texto, o que levantou questionamentos sobre o alcance e a legitimidade da proposta. A mudança de postura em relação à anistia, com a substituição da anistia ampla pela redução de penas, gerou controvérsia e críticas de diferentes setores da política e da sociedade.\Silas Malafaia, em suas declarações, também criticou a postura de Paulinho e o suposto envolvimento do ex-presidente Michel Temer nas negociações. Malafaia questionou a qualificação de Temer como 'constitucionalista' e expressou dúvidas sobre a necessidade de um acordo com o STF e o Executivo para a concessão da anistia, argumentando que tal postura desrespeita a competência do Congresso Nacional em relação a esse tema. Ele ressaltou a importância da aplicação do Artigo 48 da Constituição, que define a competência exclusiva do Congresso para conceder anistia. Malafaia comparou a situação atual com a anistia de 1979, concedida a grupos de esquerda, e expressou sua discordância com a mudança de postura em relação ao tema. A reação de Malafaia reflete a preocupação com o alcance e os critérios que podem ser aplicados na concessão da anistia, especialmente no contexto político atual. As críticas de Eduardo Bolsonaro e Silas Malafaia evidenciam a complexidade e a polarização em torno do tema da anistia, com visões divergentes sobre o alcance, a justiça e a legitimidade da proposta em discussão





