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Eduardo Bolsonaro confirma ser produtor executivo do 'Dark Horse', influenciando decisões orçamentárias do projeto

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Eduardo Bolsonaro confirma ser produtor executivo do 'Dark Horse', influenciando decisões orçamentárias do projeto
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📆5/15/2026 8:28 PM
📰CNNBrasil
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Notícia sobre o envolvimento de Eduardo Bolsonaro como produtor executivo do filme 'Dark Horse' e suas decisões orçamentárias no projeto. Outras pessoas envolvidas foram Thiago Miranda e o deputado federal.

Eduardo Bolsonaro confirmou ser um produtor executivo do filme ‘ Dark Horse ’, indicando poder na gestão orçamentária do projeto, segundo reportagem publicada. Outra pessoa envolvida era o deputado federal Thiago Miranda.

Eduardo Bolsonaro recebeu orientação de que os recursos deveriam vir dos Estados Unidos, e um contrato com uma data de novembro de 2023 e assinado digitalmente mostrava a empresa GoUp Entertainment como a produtora do longa. O deputado federal entre outras funções citava ‘envolvimento nas considerações estratégicas relacionadas ao financiamento do filme e preparação de informações e documentação para investidores e assistência na identificação de recursos de financiamento de filmes, incluindo créditos e incentivos fiscais, colocação de produtos e patrocínio’

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