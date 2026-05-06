Eduardo Bolsonaro anuncia apoio a André do Prado para o Senado em SP e se lança como suplente

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) definiu sua estratégia para as eleições, apoiando André do Prado (PL) para o Senado em São Paulo e se candidatando como suplente. A decisão visa fortalecer o PL no maior colégio eleitoral do país e viabilizar o retorno político de Eduardo, que está nos EUA há mais de um ano. A aliança, no entanto, enfrenta críticas internas e dúvidas sobre sua viabilidade jurídica.

Após meses de indefinição, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) finalmente decidiu apoiar o nome de André do Prado (PL) para a disputa ao Senado em São Paulo, anunciando sua própria candidatura como suplente.

A decisão, divulgada em um vídeo ao lado do correligionário, marca uma estratégia política do PL para fortalecer sua presença no maior colégio eleitoral do país e, ao mesmo tempo, viabilizar o retorno de Eduardo à cena política brasileira, após mais de um ano de autoexílio nos Estados Unidos, onde alegou perseguição judicial no Brasil. Segundo fontes próximas ao partido, Eduardo ainda mantém um recall significativo entre os eleitores, chegando a cerca de 30% de reconhecimento, o que o torna um ativo valioso para a legenda.

Em seu discurso, Eduardo elogiou a capacidade de articulação e liderança de André do Prado, destacando sua influência na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e sua importância para a reeleição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e para o projeto presidencial de Flávio Bolsonaro (PL-RJ). No entanto, a escolha de André do Prado não está isenta de críticas dentro do próprio PL.

Alguns membros do partido o comparam a um 'laranja' de Eduardo, similar à estratégia adotada por Lula em 2018, quando Fernando Haddad foi lançado como candidato à presidência em seu lugar. Apesar das resistências, especialmente da ala mais ideológica do partido, a tendência é que o apoio de Eduardo a Prado seja determinante para a campanha.

Contudo, persistem dúvidas sobre a capacidade de Eduardo de transferir votos como suplente e sobre a viabilidade jurídica de sua candidatura, já que ele foi cassado na Câmara por faltas, o que poderia abrir margem para questionamentos sobre sua inelegibilidade





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