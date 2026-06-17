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Eduardo Bolsonaro alega falta de citação e contesta condenação no STF

Política News

Eduardo Bolsonaro alega falta de citação e contesta condenação no STF
Eduardo BolsonaroSTFCondenação
📆6/17/2026 5:57 AM
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Deputado cassado afirma que não foi notificado regularmente e que julgamento tem objetivo de tirá-lo das eleições. STF o condenou por tentativa de interferir no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro , filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, manifestou-se nesta terça-feira (17) sobre o julgamento que o condenou na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal ( STF ).

Ele alega falta de citação regular e questiona a legalidade do processo. A corte o condenou por tentativa de interferir no julgamento do pai na trama golpista, acusado de promover ações junto ao governo dos Estados Unidos para criar instabilidade e retaliar ministros do STF. Em nota, Eduardo Bolsonaro afirma que toma conhecimento dos fatos pela imprensa e que não foi citado conforme a lei, nem por carta rogatória, apesar de ter endereço conhecido nos EUA.

Ele critica o ministro Alexandre de Moraes e sustenta que qualquer sentença sem devido processo legal é nula. O real objetivo, segundo ele, seria retirá-lo das eleições. Confia na vitória de Flávio Bolsonaro para permitir o retorno de exilados. A Defensoria Pública da União o defende no caso

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