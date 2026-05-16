Eduardo Bolsonaro afirmou ter cedido apenas direitos de imagem e negou participação na gestão da obra da produção de filme

Eduardo Bolsonaro afirmou ter cedido apenas direitos de imagem relacionados ao filme e negou participação na gestão da obra da produção de filme, o que foi oculto em um contrato assinado digitalmente por ele em janeiro de 2024.

Metroviários de São Paulo cancelam greve desta quarta-feira, mas um representante do grupo oferece a investidores estrangeiros um pacote de US$ 1,1 milhão em troca de promessa de ‘oportunidade de imigração’ para os Estados Unidos segundo documentos obtidos pelo The Intercept Brasil .

A reportagem também aponta que o deputado federal cassado Eduardo Bolsonaro atuava como produtor-executivo do projeto e teria participação em decisões financeiras da produção. O plano apresentava o investimento no longa como um possível caminho para obtenção do Green Card, visto de residência permanente nos Estados Unidos. Eduardo Bolsonaro negou participação na gestão da obra em uma publicação no Instagram.

Segundo o The Intercept, um contrato assinado digitalmente por Eduardo Bolsonaro em janeiro de 2024 o colocava oficialmente como produtor-executivo do longa ao lado do deputado federal Mario Frias e da produtora norte-americana GoUp Entertainment. O documento atribuiria aos envolvidos responsabilidade sobre decisões de orçamento, gestão financeira e captação de recursos para o projeto audiovisual.

O corte de contrato ocorreu devido a um desavenço na condução da greve com o presidente do Metroviários, que pediu uma reunião com os重的 não regres





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Eduardo Bolsonaro Produtor-Executivo Panorama Imigração Visto De Residência The Intercept Brasil Contrato Digital Poder Judiciário Presidente Do Metroviários

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Flávio, Eduardo e produtores de filme sobre Bolsonaro divulgam informações conflitantes sobre financiamento do longaFinancimento do longa passou a ser investigado pela PF, que agora avalia se parte do dinheiro bancou Eduardo

Read more »

Flávio Bolsonaro admite negociações com Vorcaro para produção do filme, mas nega repasse a EduardoSenador diz não saber o destino de todo o dinheiro

Read more »

Flávio Bolsonaro nega que verba para filme tenha sido repassada a Eduardo BolsonaroO senador Flávio Bolsonaro negou que a verba para viabilizar o filme 'Dark Horse' teria sido repassada a Eduardo Bolsonaro, para bancá-lo nos Estados Unidos. A CNN apurou que essa é uma das frentes da investigação da PF (Polícia Federal). A suspeita surgiu após a produtora do filme negar ter recebido recursos do banco Master.

Read more »

Flávio Bolsonaro nega que dinheiro do Master tenha sido usado para bancar despesas de Eduardo BolsonaroO senador Flávio Bolsonaro negou que recursos pagos pelo banqueiro Daniel Vorcaro para financiar o filme 'Dark Horse', sobre Jair Bolsonaro, tenham sido usados para bancar despesas de seu irmão, Eduardo Bolsonaro, que vive nos EUA desde o ano passado e responde a processo por tentar interferir na Justiça brasileira.

Read more »