Editora Globo Adquire CasaCor: Expansão no Setor de Arquitetura e Design

A Editora Globo anuncia a aquisição da CasaCor, a maior mostra de arquitetura e design das Américas, consolidando sua presença no setor de lifestyle e eventos culturais.

A Editora Globo anuncia a aquisição da marca CasaCor, a maior mostra de arquitetura e design das Américas. A transação, que depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), representa um marco significativo na expansão da Editora no segmento de lifestyle e eventos culturais de alto valor. A CasaCor, criada em 1987 como uma mostra anual de decoração, evoluiu para uma referência em design, arquitetura e identidade brasileira, abrangendo produção de conteúdo e eventos no Brasil e no exterior. A marca possui mais de 20 franquias, incluindo três internacionais, e atrai um grande público, destacando-se como plataforma de lançamento de tendências e de projeção de talentos no setor.

A aquisição da CasaCor fortalece a posição da Editora Globo no mercado, integrando-a a um portfólio já diversificado de marcas líderes em diversos segmentos. A iniciativa está alinhada com o compromisso do Grupo Globo de promover eventos que celebrem a identidade e a estética do Brasil. Frederic Kachar, diretor geral da Editora Globo e do Sistema Globo de Rádio, ressalta a importância estratégica da CasaCor para a companhia, considerando a sinergia com as revistas Casa Vogue e Casa e Jardim. O evento, que já está presente em diversas praças, tem como objetivo ampliar seu alcance e visibilidade, potencializando a projeção da arquitetura e do design brasileiros. A entrada da CasaCor no portfólio da Editora Globo também reforça o princípio da brasilidade, valorizando a cultura e os talentos nacionais.

A transação permitirá que a Editora Globo expanda sua atuação, integrando a operação digital e os projetos especiais da CasaCor. A Abril Comunicações, antiga detentora da marca, destacou sua contribuição para a expansão da CasaCor como uma plataforma de referência nas Américas. A Editora Globo, sob sua liderança, focará no desenvolvimento da marca e em seus eventos e serviços prioritários. As operações da CasaCor continuarão independentes até a aprovação do Cade, com as equipes de produção das mostras e o site mantendo seus calendários e planejamentos. Este movimento estratégico consolida a Editora Globo como um player chave no cenário de eventos de arquitetura e design, impulsionando a visibilidade do talento brasileiro e consolidando a marca CasaCor como um pilar essencial na promoção da cultura e do lifestyle





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