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Edin Dzeko: da Guerra da Bósnia à classificação para a Copa do Mundo de 2026

Esportes News

Edin Dzeko: da Guerra da Bósnia à classificação para a Copa do Mundo de 2026
Edin DzekoBósniaCopa Do Mundo
📆6/12/2026 8:52 PM
📰Terranoticiasbr
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Atacante bósnio de 40 anos relembra infância marcada pela guerra e celebra a classificação da Bósnia para a Copa do Mundo de 2026.

O atacante bósnio Edin Dzeko , de 40 anos, viveu uma infância marcada pela Guerra da Bósnia , conflito que eclodiu em 1992 e durou mais de três anos, deixando mais de 100 mil mortos.

Nascido em Sarajevo, Dzeko tinha apenas seis anos quando os bombardeios começaram. Sua casa foi destruída, e ele testemunhou a violência que ceifou a vida de muitos amigos.

'Tive sorte e sobrevivi, enquanto muitos dos meus colegas ficaram feridos ou já não estão mais entre nós. A lembrança não desaparece. Não dá para imaginar o que é passar por algo assim, a menos que você realmente tenha vivido isso', disse o jogador em entrevista. A guerra terminou quando ele tinha nove anos, e essa experiência o tornou mentalmente mais forte: 'Depois disso, não havia muita coisa que pudesse me intimidar ou assustar'.

A Bósnia, etnicamente dividida, encontrou no futebol uma força de união. Dzeko, muçulmano como metade da população, tornou-se um dos heróis nacionais. Sua carreira no futebol europeu inclui passagens por grandes clubes como Manchester City, Roma, Inter de Milão e, atualmente, o Schalke 04, que retornará à Bundesliga na próxima temporada. Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, a Bósnia sofreu apenas uma derrota, liderou o grupo e garantiu vaga nos playoffs.

O sorteio colocou a Itália no caminho, e os bósnicos venceram por pênaltis após um empate emocionante: Tabakovic marcou o gol de empate após a expulsão de Bastoni, e a Bósnia converteu todas as cobranças, classificando-se para o Mundial. O país já havia participado de uma Copa do Mundo em 2014, no Brasil, quando perdeu para Argentina e Nigéria e venceu o Irã. Agora, em 2026, a Bósnia retorna ao cenário mundial.

A memória da guerra ainda ecoa, mas Dzeko e seus companheiros mostram que o esporte pode superar divisões.

'Quando a guerra acabou, me senti mais forte. O futebol me deu um propósito e uniu o país', concluiu o atacante, que carrega na pele as cicatrizes de uma infância difícil, mas também a esperança de um futuro melhor

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Edin Dzeko Bósnia Copa Do Mundo Guerra Da Bósnia Futebol

 

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