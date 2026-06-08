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Éderson é convocado para a Copa do Mundo e já embarca para os EUA

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Éderson é convocado para a Copa do Mundo e já embarca para os EUA
Seleção BrasileiraCopa Do MundoÉderson
📆6/8/2026 3:19 AM
📰jornalextra
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O volante Éderson, da Atalanta, foi chamado de última hora para substituir Wesley, cortado por lesão. Ele já viajou para se juntar à seleção brasileira nos Estados Unidos.

Poucas horas após ser convocado para disputar a Copa do Mundo pela seleção brasileira na vaga de Wesley, cortado por lesão no adutor da coxa esquerda, o volante Éderson já embarcou em voo rumo aos Estados Unidos.

O jogador é esperado em Nova Jersey nesta segunda-feira, onde se juntará ao restante do elenco para os preparativos finais antes do torneio. Em publicação em rede social, os empresários do atleta registraram o momento da ida para o país norte-americano, gerando grande repercussão entre os torcedores. Éderson não era um nome cotado para estar na lista final para a Copa do Mundo.

Ele chegou a ser convocado na primeira lista do técnico italiano, em junho de 2025, mas não entrou em campo. Na seleção brasileira, o volante atuou somente em três oportunidades - todas sob o comando de Dorival Júnior. Sua convocação de última hora surpreendeu muitos analistas, que esperavam a escolha de um jogador mais experiente para a posição.

No entanto, o desempenho consistente de Éderson na Atalanta, especialmente na conquista da Liga Europa, pesou a favor de sua inclusão. O volante atua na Atalanta, da Itália, que, na temporada atual, terminou o Campeonato Italiano em sétimo lugar, posição que valeu a classificação para a fase preliminar da Liga Conferência 2026/27. Com o brasileiro como titular, o time de Bérgamo conquistou a Liga Europa em 2023/24, temporada marcada também pelo vice-campeonato da Copa da Itália.

No total, são 180 partidas pela equipe italiana, com 16 gols e seis assistências. Suas atuações fizeram com que gigantes europeus tivessem interesse em sua contratação. Inclusive, o Manchester United está muito perto de anunciar a contratação do volante para ser o substituto de Casemiro, que deixou o clube inglês nesta temporada.

Éderson foi revelado pelo Desportivo Brasil em 2017, mas logo se transferiu para o Cruzeiro, onde atuou nas categorias de base e chegou ao profissional em 2019, ano que o clube mineiro acabou rebaixado para a segunda divisão. Na temporada seguinte, ele se transferiu para o Corinthians e disputou 25 jogos, com três gols marcados.

Em 2021, Éderson foi emprestado para o Fortaleza e foi vendido no ano seguinte para a Salernitana, da Itália, por 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 39 milhões, na cotação da época). Não demorou muito para ele mudar novamente de time e ser contratado pela Atalanta por 21 milhões de euros (cerca de R$ 115 milhões).

A convocação de Éderson gerou debates nas redes sociais, com muitos torcedores questionando a falta de opções mais experientes, enquanto outros destacam seu potencial. O técnico da seleção, em entrevista coletiva, afirmou confiar no trabalho do volante e ressaltou sua evolução na Atalanta, dizendo que Éderson tem mostrado um crescimento constante e merece essa oportunidade. O Brasil está no Grupo X da Copa do Mundo, com partidas previstas contra seleções fortes. A estreia está marcada para meados de julho.

A equipe treina em Nova Jersey até o início do torneio, e Éderson terá poucos dias para se integrar ao grupo. Apesar do curto prazo, os preparadores físicos acreditam que ele está em boa forma, já que a temporada europeia terminou recentemente. A trajetória de Éderson é um exemplo de perseverança. Revelado no Desportivo Brasil, passou por diversos clubes até chegar ao futebol italiano.

Sua determinação e profissionalismo foram fundamentais para superar os desafios ao longo da carreira. Agora, ele vive o sonho de disputar uma Copa do Mundo, algo que parecia distante há poucos meses. Com apenas 25 anos, Éderson chega à seleção como uma aposta para o futuro. Sua versatilidade no meio-campo, combinando capacidade defensiva e ofensiva, pode ser um trunfo para o técnico nos jogos da Copa.

Além disso, a possível transferência para o Manchester United adiciona ainda mais expectativa sobre seu desempenho no torneio. Os torcedores brasileiros aguardam ansiosamente para ver como o volante se sairá no cenário internacional, especialmente após a lesão de Wesley que abriu caminho para sua convocação

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