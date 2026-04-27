Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2026

O defensor do Real Madrid e da seleção brasileira, Éder Militão, decidiu passar por uma cirurgia após nova lesão na coxa esquerda, o que o afastará dos gramados até setembro e o excluirá da Copa do Mundo de 2026. A decisão visa evitar recaídas e garantir uma recuperação completa.

Éder Militão , defensor do Real Madrid e da seleção brasileira, não voltará aos gramados antes de setembro e está oficialmente fora da Copa do Mundo de 2026.

A informação foi confirmada pelo jornal espanhol 'Marca', que detalhou a decisão do atleta de passar por uma cirurgia após sofrer uma nova lesão na coxa esquerda. A escolha pela intervenção cirúrgica aumenta significativamente o tempo de recuperação, com previsão de afastamento de cerca de cinco meses. A operação será realizada na Finlândia, sob a responsabilidade do médico Lasse Lempainen, conhecido internacionalmente por tratar casos semelhantes.

A lesão ocorreu durante a vitória do Real Madrid por 2 a 1 sobre o Alavés. Exames posteriores confirmaram a gravidade do problema, levando o jogador e o departamento médico a discutirem as opções de tratamento. Antes de optar pela cirurgia, Militão considerou um tratamento conservador, que permitiria seu retorno em aproximadamente cinco semanas e a chance de participar da Copa do Mundo.

No entanto, essa alternativa foi descartada devido ao alto risco de uma nova lesão na mesma região, que poderia ser ainda mais grave. A sequência de lesões tem prejudicado a carreira de Militão. Esta é a terceira lesão na temporada atual, limitando sua participação a apenas 24 partidas. Nos últimos quatro anos, o atleta também enfrentou problemas graves nos dois joelhos.

Em agosto de 2023, sofreu a ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, ficando fora até março de 2024. Pouco tempo depois, em novembro do mesmo ano, ele voltou a se lesionar, desta vez no joelho direito, com danos nos meniscos, o que o afastou das quadras até julho de 2025. A decisão de passar pela cirurgia reflete a preocupação com a saúde a longo prazo de Militão, que busca evitar recaídas e garantir uma recuperação completa.

O Real Madrid e a seleção brasileira acompanham de perto o processo, esperando que o jogador volte com força total para a próxima temporada. Enquanto isso, os torcedores e especialistas discutem o impacto dessa ausência no time e na competição internacional, destacando a importância de Militão tanto para o clube quanto para a seleção





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