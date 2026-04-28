Éder Militão: Lesões o Afastam da Copa do Mundo de 2026

Zagueiro do Real Madrid sofre nova lesão e encerra a possibilidade de disputar o mundial de 2026. Um histórico de problemas físicos graves o impediram de manter a regularidade e o colocam fora dos planos para a competição.

A trajetória de Éder Militão , zagueiro do Real Madrid , tem sido marcada por uma série de infortúnios físicos desde 2023, culminando na confirmação de sua ausência na Copa do Mundo de 2026.

O atleta enfrentou um ciclo vicioso de lesões graves que o afastaram de grande parte dos jogos tanto pelo clube espanhol quanto pela Seleção Brasileira, comprometendo sua evolução e regularidade física. A mais recente delas, uma nova ruptura no bíceps femoral da coxa esquerda, exigiu intervenção cirúrgica e encerra qualquer esperança de participação no mundial.

Militão passará por um longo período de recuperação, com previsão de retorno aos gramados apenas para outubro, somando um total de aproximadamente 700 dias afastado dos campos entre 2023 e 2026. A saga de lesões começou em agosto de 2023, quando Militão sofreu a primeira ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo, necessitando de cirurgia e um afastamento de cerca de sete meses.

Em um momento de retorno e readaptação, em novembro de 2024, o defensor foi novamente atingido por uma grave lesão, desta vez no joelho direito, com uma nova ruptura do LCA, demandando mais uma cirurgia e um longo processo de reabilitação. Quando finalmente parecia retomar o ritmo em dezembro de 2025, uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda, com comprometimento do tendão, o forçou a mais um período de recuperação.

Apenas 17 dias após seu retorno aos gramados, a dor retornou na mesma região da coxa esquerda, confirmando uma nova lesão no bíceps femoral, que culminou na cirurgia recente e no fim de sua participação na Copa do Mundo. Essa sequência de contratempos não apenas interrompeu sua progressão técnica, mas também afetou sua condição física, um aspecto crucial para um jogador de alto nível.

O impacto da ausência de Militão na Seleção Brasileira é significativo, especialmente considerando a carência de opções na defesa e a necessidade de alternativas para a lateral direita. A comissão técnica brasileira terá que reavaliar o elenco e buscar soluções para suprir a lacuna deixada pelo zagueiro, que vinha se consolidando como um dos pilares da equipe. Militão expressou sua frustração e determinação nas redes sociais, destacando o esforço dedicado à recuperação e agradecendo o apoio recebido.

Ele enfatizou a importância de cuidar do corpo para poder atuar com confiança no Real Madrid e na Seleção, demonstrando sua resiliência e compromisso com o esporte. A situação de Militão serve como um lembrete da fragilidade física dos atletas de alto rendimento e dos desafios enfrentados na busca pela superação e pela manutenção da forma física





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