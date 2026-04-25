Éder Militão em risco de perder a Copa do Mundo de 2026 após nova lesão

Zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira pode precisar de nova cirurgia no bíceps femoral, comprometendo sua participação no Mundial de 2026. A situação agrava o cenário de lesões na equipe brasileira.

A situação de Éder Militão , zagueiro do Real Madrid e da Seleção Brasileira , se complica drasticamente, colocando em séria dúvida sua participação na Copa do Mundo de 2026.

Informações recentes, divulgadas pelo jornalista Miguel Ángel Díaz da 'Rádio Cope' na Espanha, indicam uma possível recaída na lesão do bíceps femoral que o afastou dos gramados por quase quatro meses no final de 2025. Essa nova ocorrência pode exigir uma nova intervenção cirúrgica, o que o impediria de disputar o torneio mundial, agendado para o período entre 11 de junho e 19 de julho.

A confirmação da lesão veio do próprio Real Madrid, que informou através de um boletim médico sobre a presença de dores na perna esquerda do atleta após a partida contra o Alavés, pela La Liga, diagnosticando uma lesão muscular no bíceps femoral. Embora o clube espanhol não tenha divulgado o tempo de recuperação, o jornalista Fabrizio Romano reporta que Militão perderá o restante da temporada, o que representa um duro golpe para suas aspirações de retornar aos campos em breve.

O desfalco potencial de Militão representa um novo revés para a Seleção Brasileira, que já enfrenta outros problemas de lesão. Rodrygo, outro jogador importante, já está descartado para a Copa do Mundo devido a uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito.

Além disso, o jovem Estêvão também é motivo de preocupação para o técnico Carlo Ancelotti, que acompanha de perto a situação do atleta. A sequência de lesões de jogadores chave levanta um sinal de alerta para a comissão técnica brasileira, que terá que encontrar alternativas para suprir as ausências e montar um time competitivo para o Mundial. A ausência de Militão, em particular, é sentida, considerando sua importância na defesa e sua capacidade de liderança.

Sua experiência e qualidade seriam valiosas em um torneio tão exigente como a Copa do Mundo. A situação é ainda mais delicada considerando o histórico recente de lesões do jogador, que já passou por longos períodos de recuperação e enfrentou momentos de dúvida sobre o futuro de sua carreira. O drama de Éder Militão se estende além das recentes lesões.

Em outubro de 2025, durante a Data Fifa, o próprio jogador revelou ter considerado seriamente a possibilidade de encerrar sua carreira após um período prolongado afastado dos gramados devido a problemas no ligamento cruzado. Militão ficou de fora de 94 partidas do Real Madrid durante sua recuperação, que envolveu duas cirurgias: uma no joelho esquerdo em 2023 e outra no joelho direito um ano depois.

A superação dessas adversidades demonstra a força de vontade e a resiliência do atleta, mas a recorrência das lesões levanta questionamentos sobre sua capacidade de manter um bom desempenho físico em longo prazo. Em uma coletiva de imprensa antes de um amistoso contra a Coreia do Sul, Militão compartilhou seus sentimentos e agradeceu o apoio de sua esposa, filha e companheiros de equipe, que o ajudaram a superar os momentos difíceis.

Ele enfatizou a importância da família e da fé para lidar com as dificuldades e seguir em frente. A situação atual reacende as preocupações sobre a saúde física e mental do jogador, e a torcida brasileira espera que ele consiga se recuperar e voltar a brilhar nos gramados, mas a perspectiva para a Copa do Mundo de 2026 se torna cada vez mais incerta





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