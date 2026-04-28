Éder Militão compartilha momento em família após cirurgia que o afastará da Copa do Mundo de 2026

O zagueiro do Real Madrid, Éder Militão, passou por uma cirurgia devido a uma lesão no tendão proximal do bíceps femoral e compartilhou um momento em família. A lesão o afastará da Copa do Mundo de 2026, e o jogador recebeu mensagens de apoio de companheiros como Roberto Carlos e Rodrygo.

Rio - O zagueiro Éder Militão , do Real Madrid , compartilhou um momento especial em família nesta terça-feira (28), após passar por uma cirurgia que o afastará da Copa do Mundo de 2026.

O procedimento foi necessário devido a uma ruptura no tendão proximal do bíceps femoral da perna esquerda, lesão sofrida durante um jogo do Campeonato Espanhol. Em uma publicação nas redes sociais, o atleta postou uma foto ao lado da esposa, Tainá Militão, dos enteados Helena e Matteo, e da filha Cecília, com a legenda 'Minha verdadeira riqueza'. Mais cedo, Militão já havia agradecido o apoio recebido, dizendo: 'Tudo certo, graças a Deus!

Obrigado de coração a todos pelas mensagens de apoio'. Durante o dia, o jogador também compartilhou mensagens de amigos e companheiros de equipe, como Roberto Carlos, pentacampeão mundial pela Seleção Brasileira e ex-jogador do Real Madrid, que desejou uma boa recuperação: 'Boa recuperação, lindo'. Rodrygo, colega de Militão no Real Madrid e também afastado da Copa do Mundo de 2026 por lesão, demonstrou solidariedade: 'Sei exatamente o seu sentimento neste momento, mas estaremos juntos como sempre, irmão!

', escreveu, acompanhado de uma foto dos dois vestindo a camisa da Seleção Brasileira. A lesão de Militão é um grande golpe para a Seleção Brasileira, que já enfrenta a ausência de outros jogadores importantes devido a problemas físicos. O zagueiro, que é uma das principais referências da defesa do Real Madrid, terá um longo processo de recuperação, o que pode impactar sua performance no clube espanhol.

A expectativa é de que ele retorne aos gramados apenas no segundo semestre de 2024, dependendo da evolução do tratamento. Enquanto isso, a torcida e os companheiros de equipe continuam a enviar mensagens de apoio, destacando a importância de Militão tanto no campo quanto fora dele. A família do atleta também tem sido fundamental nesse momento, proporcionando o suporte emocional necessário para enfrentar a recuperação.

A lesão de Militão reacende o debate sobre a intensidade do calendário esportivo e os riscos de sobrecarga para os atletas, que muitas vezes enfrentam lesões graves devido à alta demanda de jogos e treinamentos. A Seleção Brasileira, por sua vez, terá que se adaptar à ausência de um de seus principais jogadores, buscando alternativas para manter o mesmo nível de desempenho em futuras competições.

A torcida, por sua vez, espera ansiosamente pelo retorno de Militão, um dos nomes mais promissores do futebol brasileiro





jornalodia / 🏆 9. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Éder Militão Real Madrid Copa Do Mundo 2026 Lesão Futebol

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2026O defensor do Real Madrid e da seleção brasileira, Éder Militão, decidiu passar por uma cirurgia após nova lesão na coxa esquerda, o que o afastará dos gramados até setembro e o excluirá da Copa do Mundo de 2026. A decisão visa evitar recaídas e garantir uma recuperação completa.

Read more »

Éder Militão deve perder a Copa do Mundo após decisão por cirurgiaZagueiro do Real Madrid, Éder Militão, provavelmente não participará da Copa do Mundo devido a uma lesão muscular no bíceps femoral. Optou pela cirurgia, descartando o tratamento conservador por conta do risco de recaída.

Read more »

Real Madrid confirma lesão e Éder Militão está fora da Copa do MundoSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.

Read more »

Éder Militão passa por cirurgia e está fora da Copa do Mundo de 2026Zagueiro do Real Madrid foi operado na manhã desta terça (28) e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos cinco meses

Read more »

Éder Militão: Lesões o Afastam da Copa do Mundo de 2026Zagueiro do Real Madrid sofre nova lesão e encerra a possibilidade de disputar o mundial de 2026. Um histórico de problemas físicos graves o impediram de manter a regularidade e o colocam fora dos planos para a competição.

Read more »

Como a lesão de Éder Militão afeta a seleção brasileira na Copa do MundoZagueiro passou por cirurgia e só deve retornar aos gramados em outubro; saiba quem pode assumir sua vaga no grupo de Ancelotti

Read more »