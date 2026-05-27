Ed Motta pede desculpas ao Nordeste e canta música do paraibano Cassiano

O cantor e compositor Ed Motta publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas ao povo do Nordeste do Brasil, especialmente da Paraíba, por um áudio em que chama um garçom de restaurante de 'paraíba' de forma pejorativa.

O cantor e compositor Ed Motta publicou um vídeo em suas redes sociais pedindo desculpas ao povo do Nordeste do Brasil, especialmente da Paraíba , por um áudio em que chama um garçom de restaurante de ' paraíba ' de forma pejorativa.

No vídeo, Ed Motta canta a música 'Coleção', do paraibano Cassiano, e diz que sua admiração pela Paraíba, pelo Nordeste e pela criatividade dessa região é incondicional. A música 'Coleção' é uma homenagem ao trabalho do cantor e compositor Genival Cassiano, que influenciou a obra de Ed Motta desde o início da sua carreira, em 1988.

O vídeo de Ed Motta foi publicado após um incidente em que ele foi investigado por injúria por preconceito contra um funcionário de um restaurante no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu em 2025 e envolveu uma confusão entre integrantes da mesa de Ed Motta, funcionários do restaurante e outros clientes. O tumulto começou após um desentendimento sobre a cobrança da taxa de rolha do restaurante.

À polícia, o barman disse que Ed se dirigiu a ele dizendo 'Vai tomar no c*, seu filho da put*, paraíba', entre outras ofensas. Ed Motta negou ter ofendido qualquer funcionário e disse que não teve a intenção de acertar qualquer pessoa ao arremessar uma cadeira no salão. O artista também afirmou que é gordo, negro e repudia qualquer tipo de preconceito.

Além disso, Ed Motta disse que já teve problemas anteriores com o garçom e que se sentiu 'chateado e desprestigiado' ao ser cobrado da taxa de rolha no restaurante. O vídeo de Ed Motta foi recebido de forma mista pelos seus seguidores, com alguns elogiando a sua atitude e outros criticando a falta de sinceridade da sua desculpa. Alguns seguidores também lembraram do incidente em que Ed jogou uma cadeira em um restaurante, o que gerou uma grande polêmica.

A polícia ainda investiga o caso e Ed Motta é testemunha no inquérito que investiga a lesão corporal de um amigo do artista durante a confusão





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