Ed Motta e amigos no Restaurante Grado: Vídeo mostra cantor jogando cadeira e princípio de confusão em restaurante no Rio

A confusão envolvendo o cantor Ed Motta, amigos do artista e outros clientes no restaurante Grado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, foi registrada por câmeras do circuito interno do estabelecimento. O caso é investigado pela 15ª DP como lesão corporal.

A confusão envolvendo o cantor Ed Motta , amigos do artista e outros clientes no restaurante Grado, no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio, foi registrada por câmeras do circuito interno do estabelecimento.

Segundo relatos, a briga começou após um desentendimento sobre a taxa de rolha — cobrança feita por restaurantes quando clientes levam a própria bebida. Um dos clientes afirmou à polícia que levou um soco de um amigo do cantor e foi atingido na cabeça por uma garrafa arremessada pelo mesmo homem. A vítima diz ter levado sete pontos na cabeça após a confusão. O caso é investigado pela 15ª DP como lesão corporal.

Ed Motta foi intimado e deve ser ouvido na próxima terça-feira (12)





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