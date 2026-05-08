Ed Motta atira cadeira em restaurante do Rio e confusão escalou

A confusão entre Ed Motta e outros clientes do restaurante Grado escalou após o cantor se irritou com a ‘taxa de rolha’ e atirou uma cadeira no salão. O vídeo mostra o princípio da briga e o momento em que Ed Motta atira a cadeira.

A cronologia da briga de Ed Motta e amigos com outros clientes do restaurante Grado Um dos clientes do restaurante Grado envolvidos na confusão com o cantor Ed Motta no último fim de semana afirmou à polícia que levou 7 pontos na cabeça após a briga.

O caso foi registrado na 15ª DP (Gávea), inicialmente como lesão corporal, e Diogo Coutinho do Couto, que acompanhava o cantor no jantar, foi intimado a depor. O g1 teve acesso ao teor do depoimento do homem que estava na mesa ao lado da de Motta. Ele afirma que tomou um soco de um dos amigos do cantor e que uma garrafa arremessada pelo grupo lhe acertou de raspão. Ele acrescentou que precisou tomar 7 pontos na cabeça.

A confusão, por volta da meia-noite de sábado (2), começou depois que Ed Motta se irritou com a ‘taxa de rolha’ — uma cobrança que restaurantes costumam aplicar diante de clientes que levam a própria bebida. Na hora, havia 2 mesas ocupadas: a de Ed, que estava com mais 3 homens e 3 mulheres, e a de um casal. Ao deixar o Grado, Motta pegou uma cadeira de uma mesa vazia e a atirou no salão.

O assento quicou no tampo e resvalou em um garçom. Ao passar pela mesa vizinha, o cantor esbarrou na bolsa da mulher e a derrubou. Ed Motta atira cadeira em restaurante do Rio — Foto: Reprodução Confusão continuou Dez minutos após Ed deixar o restaurante com uma das mulheres, o restante do grupo começou uma discussão com o casal da mesa ao lado. O bate-boca escalou para agressões.

Em relato ao jornal O Globo, os donos do Grado afirmaram que ‘uma cadeira foi arremessada contra um garçom que se encontrava de costas’ e que o homem da mesa vizinha ‘recebeu um soco e teve uma garrafa de vinho intencionalmente arremessada contra sua cabeça, causando sangramento imediato’. Vídeo mostra Ed Motta jogando cadeira e princípio de confusão em restaurante no Rio Também ao Globo, Ed Motta admitiu que se excedeu, mas apresentou uma versão diferente.

‘Toda a confusão começou comigo. Fiquei irritado e me descontrolei. Eu estava bêbado e joguei uma cadeira no chão, mas não joguei uma cadeira em direção ao funcionário. Jamais.

Não foi jogado nada em direção a ninguém. As câmeras de segurança podem provar isso’, declarou.

‘Depois que eu fui embora, eu fiquei sabendo que, quando a minha mesa foi pedir desculpas à mesa ao lado, esta mesa começou a ofender a minha. Então, começou uma confusão entre eles. Foram as pessoas na mesa ao lado que ofenderam meus amigos, inclusive com ofensas homofóbicas e xenofóbicas’





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