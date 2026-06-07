Ecuador bate Guatemala por 1 a 0 com gol de Jeremy Arévalo

O atacante ecuatoriano Jeremy Arévalo marcou o único gol do jogo na partida entre Ecuador e Guatemala. A equipe do Ecuador saiu vitoriosa por 1 a 0, mantendo a esperança de avançar nas competições internacionais.

Jeremy Arévalo marcou o único gol do jogo na partida entre Ecuador e Guatemala . O atacante ecuatoriano aproveitou um cruzamento de Yaimar Medina e finalizou com o pé direito do meio da área.

O gol deu vitória ao time do Ecuador por 1 a 0. Durante o jogo, os dois times tiveram várias oportunidades de marcar, mas a defesa foi forte e impediu que os gols fossem marcados. A partida foi marcada por jogadas de contra-ataque e cruzamentos precisos. No final, o Ecuador saiu vitorioso, mantendo a esperança de avançar nas competições internacionais.

O time do Guatemala, por outro lado, teve uma partida difícil e não conseguiu marcar gols. A equipe do Ecuador, liderada por Jeremy Arévalo, mostrou força e determinação em campo, o que foi fundamental para a vitória. A partida foi emocionante e repleta de jogadas interessantes, com os dois times se enfrentando em um clima de grande rivalidade. O resultado final foi um reflexo da força e da determinação do time do Ecuador, que se destacou em campo





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