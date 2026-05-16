Head Topics

Econômista vê "negociação intertemporal" entre EUA e China, com sofrimentos econômicos

Especulação/Macroeconomia News

Econômista vê "negociação intertemporal" entre EUA e China, com sofrimentos econômicos
Negociação IntertemporalRelação Entre EUA E ChinaDeconectividade
📆5/16/2026 8:45 PM
📰CNNBrasil
18 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 97%

Um economista observou que a relação entre os Estados Unidos e a China é marcada por aproximações e afastamentos ao longo do tempo. Segundo ele, o presidente norte-americano, Donald Trump, acelerou um processo de desacoplamento entre as duas economias iniciado ainda em seu primeiro mandato. A China tem uma vantagem estratégica ao não estar submetida ao mesmo ciclo político dos americanos. Um dos fatores forçando as duas nações a negociarem é o uso imerecidos de instrumentos econômicos e políticos. Além disso, o economist acredita que a próxima fase da "negociação intertemporal" entre os dois países será mais desafiadora.

"Negociação intertemporal" entre EUA e China avança lentamente, e há sofrimentos econômicos para a relação. Segundo um economista, o presidente Trump acelerou um processo de desacoplamento entre as duas economias.

Xinés também tem vantagem estratégica ao não estar submetido ao ciclo político dos americanos. Ainda de acordo com o economista, os dois países utilizam instrumentos econômicos e políticos para negociar e aplicá-los. O economista acredita que a relação entre os dois países evolui e que a próxima fase dessa negociação será mais desafiadora.

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Negociação Intertemporal Relação Entre EUA E China Deconectividade Gestão Fiscal Instrumentos Econômicos E Políticos

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump diz que espera que a relação entre EUA e China 'se fortaleça'Trump diz que espera que a relação entre EUA e China 'se fortaleça'Siga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

A guerra entre China e EUA criou um vencedor temporário: o BrasilA guerra entre China e EUA criou um vencedor temporário: o BrasilSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Qual o papel de Taiwan na relação entre EUA e China?Qual o papel de Taiwan na relação entre EUA e China?Especialistas analisam o papel estratégico do território nas negociações entre Washington e Pequim e os riscos de um conflito na região
Read more »

China e USA reconfirmam planos para ampliar comércio agrícola após reductions tarifasChina e USA reconfirmam planos para ampliar comércio agrícola após reductions tarifasO Ministério do Comércio da China anunciou que a China e os Estados Unidos concordaram em expandir o comércio agrícola por meio de reduções tarifárias e enfrentar barreiras não tarifárias e questões de acesso ao mercado, após a cépula em Pequim. As importações agrícolas da China provenientes dos EUA ainda enfrentam uma taxa adicional de 10% depois que as rodadas de tarifas do ano passado reduziram drasticamente o comércio e as reduções de tarifas sobre produtos agrícolas poderiam marcar uma normalização no comércio agrícola entre a China e os EUA.
Read more »



Render Time: 2026-05-16 23:44:49