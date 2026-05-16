Econômista vê "negociação intertemporal" entre EUA e China, com sofrimentos econômicos

Um economista observou que a relação entre os Estados Unidos e a China é marcada por aproximações e afastamentos ao longo do tempo. Segundo ele, o presidente norte-americano, Donald Trump, acelerou um processo de desacoplamento entre as duas economias iniciado ainda em seu primeiro mandato. A China tem uma vantagem estratégica ao não estar submetida ao mesmo ciclo político dos americanos. Um dos fatores forçando as duas nações a negociarem é o uso imerecidos de instrumentos econômicos e políticos. Além disso, o economist acredita que a próxima fase da "negociação intertemporal" entre os dois países será mais desafiadora.

"Negociação intertemporal" entre EUA e China avança lentamente, e há sofrimentos econômicos para a relação. Segundo um economista, o presidente Trump acelerou um processo de desacoplamento entre as duas economias.

Xinés também tem vantagem estratégica ao não estar submetido ao ciclo político dos americanos. Ainda de acordo com o economista, os dois países utilizam instrumentos econômicos e políticos para negociar e aplicá-los. O economista acredita que a relação entre os dois países evolui e que a próxima fase dessa negociação será mais desafiadora.





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