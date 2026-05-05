Economia na CNH atinge R$ 1,8 bilhão com aulas gratuitas

Brasileiros economizaram R$ 1,8 bilhão com aulas teóricas gratuitas para a CNH desde dezembro de 2025, com destaque para Minas Gerais e Rio de Janeiro. O governo também reduziu custos de aulas práticas e exames.

Desde dezembro de 2025, os cidadãos brasileiros já alcançaram uma economia significativa de R$ 1,8 bilhão no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação ( CNH ), impulsionada pela oferta de aulas gratuitas para a prova teórica.

Essa iniciativa, disponibilizada através do aplicativo CNH Brasil e do portal online do Ministério dos Transportes, tem transformado o acesso à habilitação para motoristas em todo o país. A medida representa um alívio financeiro considerável para aqueles que buscam a primeira CNH ou a renovação do documento, eliminando custos que antes representavam uma barreira para muitos.

A facilidade de acesso ao material de estudo, combinado com a gratuidade, tem incentivado um número maior de pessoas a se prepararem adequadamente para a prova teórica, aumentando as taxas de aprovação e contribuindo para a formação de motoristas mais conscientes e preparados. O impacto positivo da CNH Brasil se estende por todo o território nacional, com diferentes estados registrando economias substanciais para a população.

Minas Gerais se destaca como o estado com a maior economia gerada pela iniciativa, totalizando R$ 269,6 milhões em poupança para os cidadãos. Anteriormente, o curso teórico para a obtenção da CNH no estado custava em média R$ 1.095, um valor que agora foi completamente eliminado graças à gratuidade oferecida pelo governo federal. O Rio de Janeiro também apresenta números expressivos, com uma economia de R$ 108,8 milhões para os motoristas fluminenses.

A redução dos custos com o curso teórico é apenas um dos benefícios proporcionados pela CNH Brasil. A iniciativa também contribuiu para a diminuição do custo total para tirar a primeira CNH em todo o país. Antes do lançamento da CNH Brasil, o valor para as categorias A e B podia chegar a R$ 4,9 mil em alguns estados, tornando o processo inacessível para grande parte da população.

Atualmente, o custo varia entre R$ 810 e R$ 1,6 mil, representando uma redução significativa e tornando a habilitação mais acessível a todos. Além da gratuidade do curso teórico, o governo implementou outras medidas para simplificar e baratear o processo de obtenção da CNH. A carga horária mínima de aulas práticas foi reduzida, permitindo que os candidatos concluam o treinamento de forma mais rápida e econômica.

A possibilidade de realizar as aulas práticas com instrutores autônomos ampliou as opções disponíveis para os candidatos, aumentando a concorrência e reduzindo os preços. Adicionalmente, foi estabelecido um teto máximo de R$ 180 para o custo dos exames exigidos, garantindo que os candidatos não sejam cobrados valores abusivos.

Essas medidas, em conjunto com a gratuidade do curso teórico, demonstram o compromisso do governo em facilitar o acesso à habilitação para motoristas, promovendo a segurança no trânsito e impulsionando a economia do país. A CNH Brasil se consolida como uma ferramenta fundamental para democratizar o acesso à habilitação, oferecendo oportunidades para que mais cidadãos possam realizar o sonho de dirigir e conquistar sua independência.

A iniciativa continua a ser aprimorada e expandida, com o objetivo de alcançar um número ainda maior de pessoas e contribuir para a construção de um futuro mais seguro e acessível para todos os brasileiros





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