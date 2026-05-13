Economia Linguística: Novas Palavras E-Fônicas Que Minimizam Concreteza Na Comunicação

A teoria chamada 'economia linguistica' é um princípio fundamental em todos os idiomas que ajuda os falantes a economizar effort em Comunicação e encontrar a medida ideal entre 'sacudir dinheiro' e 'transmitir a mensagem com clareza'. Essa teoria foi amplamente difundida pelo linguista francês André Martinet (1908-1999) e é influenciada pela evolução do mundo digital e a frequente digitação de mensagens.

O que é economia linguistica , que cria novas palavras que minimizam esforço na comunicação Você deve estar acostumado a (ao menos tentar) economizar dinheiro. Economizar tempo.

Economizar energia. Economizar bateria do celular. E saiba que, mesmo sem perceber, também economiza fonemas . ➡️Quem prova isso é a teoria chamada ‘economia linguistica’, um princípio fundamental de todos os idiomas que faz com que os falantes minimizem o esforço gasto na comunicação e tentem achar a medida ideal entre ‘se poupar’ e ‘transmitir a mensagem com clareza’.

Esse conceito foi amplamente difundido pelo linguista francês André Martinet (1908-1999). Segundo ele, a língua está em um estado de equilíbrio constante entre duas forças opostas: A frase do título desta reportagem, ‘Peraí, vamo pra um japa tomar aguardente? ’, traz cinco palavras influenciadas pela economia linguistica: A evolução do mundo digital, com digitação frequente de mensagens, acelerou esses processos de ‘economia’, explicam os especialistas entrevistados.

‘Não há por que falar em empobrecimento da língua neste caso. Todos os idiomas têm processos de simplificação vocabular, cada um com suas características gramaticais’, afirma Ricardo Cavaliere, filólogo e membro da Academia Brasileira de Letras (ABL). No espanhol, por exemplo, o adjetivo ‘grande’, que significa algo ou alguém notável, perde a última vogal quando está diante de um substantivo no singular. Vira ‘gran’.

No inglês, ‘want to’ (querer) pode virar ‘wanna’, dependendo do contexto.

‘A língua muda e se adapta, para que ocorra uma interação com eficiência, praticidade e rapidez’, explica Marcelo Módolo, linguista e professor da Universidade de São Paulo (USP). Quais os tipos de ‘encurtamento’ de palavra? Falante tende a economizar energia na comunicação, desde que mensagem seja transmitida com clareza — Foto: Reprodução/Freepik Há diversos fenômenos de ‘encurtamento de palavras’ que se encaixam no fenômeno de economia linguistica.

Os nomes de alguns podem até ser mais difíceis, mas todos descrevem o que você certamente pratica todos os dias, mesmo sem querer, falando ou digitando. Veja abaixo





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