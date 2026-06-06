Eclipse Solar Total em 2027 e 2033: Oportunidades para Estudo e Participação como Cidadãos

A ESA anunciou queGroenlândia, Islândia, o norte da Espanha e o nordeste de Portugal podem observar o fenômeno de um eclipse solar total em 2 de agosto de 2027 e 30 de março de 2033. Durante o eclipse, é importante usar proteção especializada e evitar o uso de óculos de sol não certificados. Cientistas e cidadãos podem aproveitar as oportunidades únicas oferecidas pelos eclipses solares para estudar o Sol e sua coroa, ou atmosfera externa, e participar como cientistas cidadãos.

Groenlândia , Islândia , o norte da Espanha e o nordeste de Portugal podem observar o fenômeno de um eclipse solar total, de acordo com a ESA .

Milhões de pessoas podem olhar para o céu juntas e sentir admiração e curiosidade, disse Carole Mundell, diretora de ciência da ESA, em um comunicado. O eclipse solar total ocorrerá em 2 de agosto de 2027. O próximo eclipse solar total, com uma faixa de cobertura que atravessará os Estados Unidos, ocorrerá em 30 de março de 2033. Durante o eclipse solar, é importante usar proteção especializada, exceto durante a totalidade, quando a luz solar é completamente bloqueada.

Ao primeiro sinal de reaparecimento da luz solar, a orientação é para que se coloque um par de óculos de eclipse certificados ou use um visor solar portátil. Como alternativa, é possível observar o sol com um telescópio, binóculos ou câmera com filtro solar especial na lente, que oferece a mesma proteção ocular que os óculos de eclipse.

Óculos de sol não substituem óculos de eclipse ou visores solares, que são milhares de vezes mais escuros e seguem um padrão internacional. É importante evitar o uso de óculos de eclipse ou visores solares rasgados, arranhados ou danificados. Os eclipses solares oferecem aos cientistas oportunidades únicas para estudar o Sol e sua coroa, ou atmosfera externa, e convidam o público a participar como cientistas cidadãos.

Durante o eclipse de agosto, cientistas planejam lançar balões de alta altitude capazes de capturar imagens do evento e da sombra lunar. O objetivo é reproduzir um experimento de eclipse realizado em 1919, que mediu como a gravidade do Sol curva a luz de estrelas distantes e confirmou a teoria da relatividade geral de Albert Einstein, segundo o Comitê Científico e Consultivo Espanhol para o Trio de Eclipses.

Cientistas cidadãos são convidados a construir seus próprios instrumentos para medir as mudanças que ocorrem na atmosfera quando o céu escurece momentaneamente.

"Aproveitamos momentos como este para aproximar a ciência e a tecnologia espacial da sociedade, inspirar as gerações futuras e unir pessoas de toda a Europa através da emoção da descoberta", disse Mundell, da ESA





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