Ebola: surto na República Democrática do Congo e no Uganda causa preocupação internacional

O surto de Ebola na República Democrática do Congo e no Uganda tem causado preocupação internacional devido à falta de ferramentas médicas eficazes para combater a doença.

O surto de Ebola na República Democrática do Congo e no Uganda tem causado preocupação internacional devido à falta de ferramentas médicas eficazes para combater a doença.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto uma emergência de saúde pública de preocupação internacional em 17 de maio de 2026. Até o dia 19 de maio, o surto havia acumulado 536 casos suspeitos, 105 prováveis, 34 confirmados e 134 mortes na República Democrática do Congo, além de dois casos confirmados e uma morte no Uganda.

O que torna a situação mais grave é a ausência de terapêutica e imunizante específico para o vírus Bundibugyo, que é responsável pelo surto. A especialista Flávia Bravo, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), afirma que o risco de o vírus chegar ao Brasil existe, mas é improvável no momento.

Ela ressalta que o vírus permanece concentrado em dois países e que a principal barreira ao contágio já está dada pela própria biologia do Ebola: ele não se transmite pelo ar nem por gotículas respiratórias. O especialista André Bon, coordenador de infectologia do Hospital Brasília e head de infectologia da Rede Américas, reforça a avaliação de Bravo e lembra que o histórico do Brasil com surtos anteriores mostra que o sistema de saúde consegue identificar e isolar casos importados com eficiência.

A cepa responsável por este surto é o vírus Bundibugyo, que foi identificado pela primeira vez em 2007, no distrito ugandense de Bundibugyo. A cepa é diferente das mais conhecidas por falta de resposta médica disponível. As vacinas existentes foram desenvolvidas para o tipo Zaire do vírus Ebola e não oferecem proteção contra a variante em circulação agora.

O tratamento disponível é apenas de suporte —hidratação, controle da hemorragia e alívio dos sintomas—, sem nenhum medicamento capaz de eliminar o vírus. A alta mortalidade do Ebola não resulta de falha médica ou de sistemas de saúde precários. Ela é inerente ao vírus: sem tratamento específico, o organismo enfrenta a infecção sem auxílio farmacológico.

O Ebola é transmitido pelo contato direto com fluidos corporais de uma pessoa infectada —sangue, secreções, fezes ou vômito— e também pelo contato com animais mortos pela doença. Os primeiros sintomas são febre alta de início súbito, acompanhada de dor muscular intensa e manifestações gastrointestinais





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