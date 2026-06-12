Ebola: Primeiras mortes confirmadas no campo de Kpangba, na República Democrática do Congo

O Acnur confirmou as primeiras mortes por ebola no campo de Kpangba, na República Democrática do Congo. Duas mulheres faleceram, expondo falhas no controle e a desconfiança da população.

Trabalhadores usando equipamentos de proteção visitam um paciente em uma unidade de isolamento em um centro de tratamento de Ebola em Monigi, na República Democrática do Congo, em 2 de junho de 2026.

O Acnur confirmou as primeiras mortes por ebola no campo de Kpangba, na República Democrática do Congo. Duas mulheres faleceram, expondo falhas no controle e a desconfiança da população, que atacou equipes da OMS. O surto se espalha e enfrenta desafios como a falta de vacina para a rara variante Bundibugyo. As vítimas são uma mulher de 60 anos e sua filha, ambas diagnosticadas com ebola após a morte.

Segundo um relatório do congoles, a mulher havia testado positivo para a doença em 30 de maio, mas deixou a quarentena antes de ser localizada pelas equipes de vigilância. Ela morreu no dia seguinte, e a filha faleceu em 1º de junho. Quando as equipes tentaram se aproximar da área, de acordo com trabalhadores humanitários.

A desconfiança em relação às autoridades sanitárias tem dificultado o controle do surto da doença no país, com relatos de enterros realizados sem seguir os protocolos de segurança. O país já declarou uma emergência de saúde pública de interesse internacional em 17 de maio. Foram registrados 676 casos e 136 mortes no país até esta sexta-feira. A doença também ultrapassou a fronteira e chegou ao país vizinho.

O atual surto é provocado pela rara variante Bundibugyo do ebola, para a qual ainda não existe vacina ou tratamento aprovado. Especialistas afirmam que a circulação do vírus passou despercebida durante semanas, o que tem dificultado os esforços de contenção





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