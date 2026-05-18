Ebola outbreak in Congo declared international emergency, six Americans exposed

The Ebola outbreak in the Democratic Republic of Congo has been declared an international emergency by the World Health Organization (WHO). Over 390 suspected cases have been reported at the Hospital Kyeshero in Goma, and two confirmed cases and one death have been reported in Uganda. At least six American citizens have been exposed to the virus during the outbreak, with one American showing symptoms and three others having high-risk exposure. The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) is assisting in the safe evacuation of a small number of directly affected Americans, but the number of people involved has not been confirmed. The US government is seeking transportation for the group to a secure location for quarantine, according to a source at STAT. The CDC has not directly answered questions about the Americans affected during a press conference on Sunday. The CDC has also announced measures to prevent the entry of the disease into the US, including monitoring travelers from affected areas and restricting entry for people without US passports who have visited Uganda, the Democratic Republic of Congo, or South Sudan in the past 21 days.

Todos os visitantes e pacientes devem lavar as mãos e medir a temperatura antes de entrar no Hospital Kyeshero na cidade de Goma, na República Democrática do Congo, com mais de 390 casos suspeitos, segundo informou à BBC o diretor dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças da África.declarou o surto como emergência de interesse internacional.

A cepa atual do Ebola é causada pelo vírus Bundibugyo, para o qual não há medicações nem vacinas aprovadas para uso. Existem também dois casos confirmados e uma morte em Uganda, segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC, na sigla em inglês). Fontes informaram à rede CBS News (parceira da BBC nos Estados Unidos) que pelo menos seis cidadãos americanos foram expostos ao vírus Ebola durante o surto na República Democrática do Congo.

Um dos americanos estaria com sintomas e três outros teriam tido contato ou exposição de alto risco. Não se sabe se algum deles foi infectado. Os CDCs informaram que estão auxiliando na "retirada com segurança de um pequeno número de americanos diretamente afetados", mas não confirmaram o número de pessoas envolvidas.

O governo dos Estados Unidos estaria buscando transporte para o pequeno grupo de cidadãos americanos na República Democrática do Congo até um local seguro onde possam permanecer em quarentena, segundo informou uma fonte ao portal de notícias de saúde STAT. O portal destaca que, segundo sua fonte, o grupo poderá ser levado para uma base militar americana na Alemanha, mas essa informação não foi confirmada





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