Durigan defende arcabouço fiscal e nega necessidade de novas regras

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o arcabouço fiscal atual é suficiente e está gerando resultados, descartando a necessidade de novas regras para as contas públicas. Ele também minimizou o impacto fiscal sobre as altas taxas de juros.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , defendeu veementemente a manutenção do arcabouço fiscal vigente, negando a necessidade de novas regras para a gestão das contas públicas da União.

Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, transmitido na noite de segunda-feira (4), Durigan argumentou que o arcabouço, implementado em 2023, ainda está em fase inicial de operação e já demonstra resultados positivos, permitindo ajustes nos parâmetros conforme necessário. Ele enfatizou que o sistema não se tornou obsoleto e que possui flexibilidade para responder às dinâmicas econômicas.

A declaração do ministro surge em um contexto de debates sobre a trajetória da dívida pública e a necessidade de medidas adicionais para garantir a sustentabilidade fiscal a longo prazo. A discussão se intensificou diante da persistência de taxas de juros elevadas no país, o que tem gerado preocupações sobre o impacto no crescimento econômico e no acesso ao crédito.

Durigan, no entanto, minimizou a influência direta do arcabouço fiscal sobre o nível dos juros, apontando para uma complexidade de fatores que contribuem para o cenário atual. Ele ressaltou que atribuir a culpa exclusivamente às contas públicas seria uma simplificação excessiva e uma 'resposta fácil' para um problema multifacetado.

O ministro destacou a importância da responsabilidade fiscal como pilar fundamental para a estabilidade econômica, mas ressaltou que essa responsabilidade implica não apenas o controle de gastos, mas também a garantia de receitas suficientes para cobrir as despesas públicas. Ele defendeu a necessidade de um equilíbrio entre a disciplina fiscal e a capacidade de investimento em áreas prioritárias, como infraestrutura, educação e saúde.

Durigan também refutou a alegação de que o gasto público estaria impulsionando a economia brasileira de forma excessiva, argumentando que o arcabouço fiscal estabelece limites claros para as despesas e mecanismos de controle para evitar desvios. Ele enfatizou que o governo está comprometido com a manutenção da disciplina fiscal e com a busca por um crescimento econômico sustentável e inclusivo.

A entrevista do ministro Durigan representa um esforço do governo para tranquilizar o mercado e a sociedade em relação à condução da política econômica. Em um momento de incertezas globais e desafios internos, a mensagem transmitida pelo ministro busca reforçar a confiança na capacidade do governo de gerir as contas públicas de forma responsável e de promover um ambiente favorável ao investimento e à geração de empregos.

A defesa do arcabouço fiscal vigente também pode ser interpretada como uma resposta às críticas de setores que defendem a adoção de medidas mais radicais de austeridade fiscal. Durigan, no entanto, parece apostar em uma abordagem mais pragmática, buscando um equilíbrio entre a disciplina fiscal e a necessidade de investimentos estratégicos para impulsionar o crescimento econômico.

A discussão sobre o arcabouço fiscal e a política econômica do governo deve continuar nos próximos meses, à medida que o país enfrenta novos desafios e oportunidades. A capacidade do governo de manter a disciplina fiscal, de controlar a inflação e de promover um crescimento econômico sustentável será fundamental para garantir a estabilidade e o bem-estar da população brasileira.

A entrevista completa do ministro Dario Durigan pode ser assistida no canal do YouTube da TV Cultura, no link https://www.youtube.com/watch?v=7HybewkJszc, oferecendo uma visão aprofundada de suas perspectivas e argumentos sobre a situação econômica do país e as políticas adotadas pelo governo





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